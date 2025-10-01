堰塞湖釀災 季連成代卓榮泰慰問罹難者家屬致10萬元奠儀
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成今天代表行政院長卓榮泰慰問罹難者家屬，同時敬致新台幣10萬元奠儀，盼家屬保重身體、節哀順變。
卓榮泰日前已經宣布，堰塞湖事件每名罹難者慰問金從80萬元增加至100萬元，傷者部分依受傷程度不等給付慰問金，重傷者25萬元；若房屋被污泥入侵，每戶也提供10萬元慰助金。
除此之外，行政院今天透過新聞稿指出，季連成前往災區慰問花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件罹難者家屬，並代表卓榮泰敬致奠儀10萬元予罹難者家屬，表達卓榮泰關懷與哀悼之意，也請家屬保重身體、節哀順變。
行政院也說，罹難者家屬今天對這段期間提供協助的公私部門、志工夥伴表達深切感謝。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
