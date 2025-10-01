堰塞湖釀災 季連成代卓榮泰慰問罹難者家屬致10萬元奠儀

快訊

中央社／ 台北1日電
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀18死，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成（右）1日代表行政院長卓榮泰慰問罹難者家屬，同時敬致新台幣10萬元奠儀。（行政院提供）中央社
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成今天代表行政院長卓榮泰慰問罹難者家屬，同時敬致新台幣10萬元奠儀，盼家屬保重身體、節哀順變。

卓榮泰日前已經宣布，堰塞湖事件每名罹難者慰問金從80萬元增加至100萬元，傷者部分依受傷程度不等給付慰問金，重傷者25萬元；若房屋被污泥入侵，每戶也提供10萬元慰助金。

除此之外，行政院今天透過新聞稿指出，季連成前往災區慰問花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流事件罹難者家屬，並代表卓榮泰敬致奠儀10萬元予罹難者家屬，表達卓榮泰關懷與哀悼之意，也請家屬保重身體、節哀順變。

行政院也說，罹難者家屬今天對這段期間提供協助的公私部門、志工夥伴表達深切感謝。

堰塞湖 馬太鞍溪

