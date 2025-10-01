第一批鏟子超人怎誕生？竟是他1句「來花蓮玩泥巴」帶起 網跪：太偉大

花蓮無名英雄「鏟子超人」怎麼誕生的？其實沒有什麼豪語壯舉，只是當初「滷味攤爸爸」一句「來找一戶喜歡的玩泥巴」的隨口邀約，讓救災這件嚴肅的事變得親近可行。從一張車票、一把鏟子開始，大家帶著好奇與熱血出發，意外把一場災後行動變成全民響應的溫暖浪潮。

一名網友在threads好奇發文詢問，「現在想想，第一批鏟子超人是怎麼形成的？竟然帶動後續這麼大的風潮，超偉大的啊」。

大家紛紛回應，「一開始好像有個人發影片問大家要不要來花蓮一起玩泥巴」、「我記得是看到滷味攤的父子，爸爸非常豪爽說買張車票來玩泥巴，把救災這件事變成門檻不高、人人都能舉手之勞的活動」、「一對父子把救災程序形容的很簡單，買票上車、結束回家換洗。當然前面獲救的妹妹（指小沂），阿公阿婆（指乾姑姑與乾姑丈）的故事也相當令人動容，才會一呼百應」。

貼文意外釣出滷味攤兒子親自留言「玩泥巴是爸爸」，並表示之後會用影片分享過程。回顧連假前救災，當時有人疑惑「我認真請問，我現在帶著雨鞋鐵鏟過去，真的不會麻煩到別人嗎？」，如今有其他鏟子超人笑說「就是他把我騙去花蓮的」、「ㄧ看到你的影片我就衝了」。

還有人表示「（指滷味攤爸爸）『找一戶喜歡的』這句話真可愛」、「脆的效應也可以說是功不可沒」、「把一件大家從沒想過的事，輕輕鬆鬆的起個頭，事就這麼成了」。

原PO也向滷味父子致謝「謝謝源頭超人」，更誇是「玩泥巴先驅」，並寫道「轉發超人跟誇誇超人也是非常需要的！你們讓更多人知道資訊、鼓舞大家」。

