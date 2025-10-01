快訊

第一批鏟子超人怎誕生？竟是他1句「來花蓮玩泥巴」帶起 網跪：太偉大

聯合新聞網／ 綜合報導
光復鄉市區的街道上堆滿淤泥與廢棄物。聯合報系資料照
光復鄉市區的街道上堆滿淤泥與廢棄物。聯合報系資料照

花蓮無名英雄「鏟子超人」怎麼誕生的？其實沒有什麼豪語壯舉，只是當初「滷味攤爸爸」一句「來找一戶喜歡的玩泥巴」的隨口邀約，讓救災這件嚴肅的事變得親近可行。從一張車票、一把鏟子開始，大家帶著好奇與熱血出發，意外把一場災後行動變成全民響應的溫暖浪潮。

一名網友在threads好奇發文詢問，「現在想想，第一批鏟子超人是怎麼形成的？竟然帶動後續這麼大的風潮，超偉大的啊」。

大家紛紛回應，「一開始好像有個人發影片問大家要不要來花蓮一起玩泥巴」、「我記得是看到滷味攤的父子，爸爸非常豪爽說買張車票來玩泥巴，把救災這件事變成門檻不高、人人都能舉手之勞的活動」、「一對父子把救災程序形容的很簡單，買票上車、結束回家換洗。當然前面獲救的妹妹（指小沂），阿公阿婆（指乾姑姑與乾姑丈）的故事也相當令人動容，才會一呼百應」。

貼文意外釣出滷味攤兒子親自留言「玩泥巴是爸爸」，並表示之後會用影片分享過程。回顧連假前救災，當時有人疑惑「我認真請問，我現在帶著雨鞋鐵鏟過去，真的不會麻煩到別人嗎？」，如今有其他鏟子超人笑說「就是他把我騙去花蓮的」、「ㄧ看到你的影片我就衝了」。

還有人表示「（指滷味攤爸爸）『找一戶喜歡的』這句話真可愛」、「脆的效應也可以說是功不可沒」、「把一件大家從沒想過的事，輕輕鬆鬆的起個頭，事就這麼成了」。

原PO也向滷味父子致謝「謝謝源頭超人」，更誇是「玩泥巴先驅」，並寫道「轉發超人跟誇誇超人也是非常需要的！你們讓更多人知道資訊、鼓舞大家」。

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 花蓮

相關新聞

花蓮光復搜救第9天 出動110人、15台挖土機…找不到6失聯者

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土...

第一批鏟子超人怎誕生？竟是他1句「來花蓮玩泥巴」帶起 網跪：太偉大

花蓮無名英雄「鏟子超人」怎麼誕生的？其實沒有什麼豪語壯舉，只是當初「滷味老闆」一句「來找一戶喜歡的玩泥巴」的隨口邀約，讓救災這件嚴肅的事變得親近...

堰塞湖釀災 季連成代卓榮泰慰問罹難者家屬致10萬元奠儀

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中央災害應變中心前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成今天代表行政院長卓榮泰慰問罹難者家屬，同...

影／第四作戰區清除823噸泥沙 拚中秋前恢復花蓮災區正常生活

花蓮馬太鞍溪堰塞湖嚴重災情，陸軍第四作戰區第一時間調派54工兵群操作人員、工程裝備、機具，徹夜北上，投入光復鄉災後救援任...

影／無名英雄多次參與救災 組重機具隊進駐花蓮連續救災7日

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉等地，雲林縣交通工務局義力營造、新科營造組成重機具救災隊伍，上月25日到災區馳援，至今已...

花蓮洪災泡水車暫置大農大富 現場猶如汽車墳場

馬太鞍堰塞湖洪災除了釀成人命傷亡及家戶淹水，泡水車也很多，花蓮縣政府調度，將路上毀損車輛拖吊至大農大富平地森林園區停車場...

