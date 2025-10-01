和碩救災車隊深入花蓮東富村！童子賢低調捐善款助長期物資
花蓮光復鄉災區救援進入第九天，身為花蓮人的和碩（4938）董事長童子賢，除了個人捐款外，和碩集團日前也宣布捐款協助，並同步協調支持食物銀行供應物資，同時援助慈濟賑災與撫卹工作。1日，更有車頭掛著「和碩」字樣的工程車隊被直擊現身災區，包括小山貓、怪手與卡車等大型機具齊聚，軟硬體並進、出錢出力，展現企業參與救災的行動力。
回顧9月23日，馬太鞍溪上游堰塞湖突暴漲溢流，瞬間洪水沖毀光復鄉多戶民宅並釀成死傷，災區進入搶修與清淤的關鍵期。民間自發動員投入救援，和碩集團也宣布響應捐款，據了解目前累計金額已達2,200萬元；童子賢本人亦慷慨解囊，惟低調不張揚，為避免焦點偏離救災主軸，個人捐款數字並未對外公開。
除金援外，童子賢更積極奔走協調，動員和碩友好工程包商，調派包含小山貓、怪手、卡車與清運車等共33輛重機具進駐災區。1日可見車頭掛上「和碩」布條的車隊進入災區，有如一支小型機械兵團，全力投入清運工作。據悉，這些布條是主管機關為統一管理而要求張貼，原本低調支援的和碩因此被鄉民拍下照片，而意外曝光。
目前光復鄉主要街道已逐步恢復原貌，但偏遠地區仍堆積泥濘。其中如光復鄉東富村（阿陶莫部落）災情更重，目前和碩派出的山貓與清運車已進駐東富村協助。志工指出，一輛小山貓的剷土效率可抵上50名人力，對於日曬後漸硬的泥漿更為有效。
童子賢對救災也有長線思維。他長期支持的食物銀行已啟動應變，於花蓮市與瑞穗兩處據點，在義工與救援人員退場後，提供半年至一年期的物資補給，協助受災戶度過漫長的復原期。慈濟也同步進行撫卹喪家與賑濟受災戶的關懷。
值得一提的是，基於生命平權的信念，童子賢亦特別請食物銀行瑞穗站緊急運送狗糧與貓糧進災區。他心繫災後許多屋主避難無法帶走寵物，擔心災區犬貓面臨斷糧困境，盼透過物資接力，替牠們守住一線生機。
