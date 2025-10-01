和碩救災車隊深入花蓮東富村！童子賢低調捐善款助長期物資

花蓮光復鄉災區救援進入第九天，身為花蓮人的和碩（4938）董事長童子賢，除了個人捐款外，和碩集團日前也宣布捐款協助，並同步協調支持食物銀行供應物資，同時援助慈濟賑災與撫卹工作。1日，更有車頭掛著「和碩」字樣的工程車隊被直擊現身災區，包括小山貓、怪手與卡車等大型機具齊聚，軟硬體並進、出錢出力，展現企業參與救災的行動力。

回顧9月23日，馬太鞍溪上游堰塞湖突暴漲溢流，瞬間洪水沖毀光復鄉多戶民宅並釀成死傷，災區進入搶修與清淤的關鍵期。民間自發動員投入救援，和碩集團也宣布響應捐款，據了解目前累計金額已達2,200萬元；童子賢本人亦慷慨解囊，惟低調不張揚，為避免焦點偏離救災主軸，個人捐款數字並未對外公開。

除金援外，童子賢更積極奔走協調，動員和碩友好工程包商，調派包含小山貓、怪手、卡車與清運車等共33輛重機具進駐災區。1日可見車頭掛上「和碩」布條的車隊進入災區，有如一支小型機械兵團，全力投入清運工作。據悉，這些布條是主管機關為統一管理而要求張貼，原本低調支援的和碩因此被鄉民拍下照片，而意外曝光。

目前光復鄉主要街道已逐步恢復原貌，但偏遠地區仍堆積泥濘。其中如光復鄉東富村（阿陶莫部落）災情更重，目前和碩派出的山貓與清運車已進駐東富村協助。志工指出，一輛小山貓的剷土效率可抵上50名人力，對於日曬後漸硬的泥漿更為有效。

童子賢對救災也有長線思維。他長期支持的食物銀行已啟動應變，於花蓮市與瑞穗兩處據點，在義工與救援人員退場後，提供半年至一年期的物資補給，協助受災戶度過漫長的復原期。慈濟也同步進行撫卹喪家與賑濟受災戶的關懷。

值得一提的是，基於生命平權的信念，童子賢亦特別請食物銀行瑞穗站緊急運送狗糧與貓糧進災區。他心繫災後許多屋主避難無法帶走寵物，擔心災區犬貓面臨斷糧困境，盼透過物資接力，替牠們守住一線生機。 據了解，和碩董事長童子賢在花蓮光復鄉水災毀損後，就奔走情商友好工程包商調度小山貓等工程車進駐災區協助清運愈來愈硬的淤泥。讀者提供

