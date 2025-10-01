遠傳5G遠距診療攜手花蓮慈濟醫院 光復醫療站視訊門診啟動

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪患重創光復鄉，遠傳（4904）第一時間啟動多項緊急應變機制，並與花蓮慈濟醫院合作，將遠距診療資源送進災區。1日宣布5G遠距診療門診正式在光復醫療站啟動，即日起至10月5日於醫療站開設期間，以視訊門診支持第一（光復糖廠）、第二（光復火車站前）兩個醫療站的遠距看診及開立處方箋，隔日由花蓮慈濟醫院配送藥品至醫療站讓民眾領取，以解決慢性病患者因交通不便而無法回診領藥的燃眉之急。

遠傳指出，光復鄉災情嚴重，外科患者數量陡增，內科及慢性病用藥需求也開始增加，民眾因家園受到毀損而面臨藥物用罄、遺失等情形，但光復鄉衛生所及藥局目前皆因溢流洪患而受損，無法提供醫療及領藥服務。遠傳與花蓮慈濟醫院合作，讓有需要的災民可以至光復第一、第二兩個醫療站，透過5G遠距診療，由醫療站的同仁協助量測血壓、血氧、心跳等數據，即時上傳醫院端，由位於花蓮慈濟醫院的遠端家醫科醫師同步視訊問診，並查詢健保署雲端藥歷，確保民眾過去使用藥物以及處方正確性，避免因交通不便而影響規律服藥，也擴增花蓮慈濟醫院團隊駐點醫師的醫療量能。

遠傳為全台首家推出5G遠距診療平台的電信業者，長期深耕花東偏鄉醫療，此次在與花蓮慈濟醫院團隊確認流程後，立刻出動智慧醫療團隊南下支援，與花蓮慈濟醫院資訊團隊徹夜完成系統整合，今日下午順利展開視訊門診服務，遠傳團隊進駐現場支援遠距診療設備及平台操作，並準備了高敏感指向性麥克風、方便攜帶的平板電腦等，讓視訊門診能流暢進行。

今天在光復醫療站，第一位透過遠傳5G遠距診療就醫的災區民眾，是今年70歲、患有高血壓與糖尿病等慢性病的曾女士，溢流不僅損毀家園、她也遺失了每日必須控制病情的藥物。透過遠距視訊連線，醫師立即為她開立處方，隔天即能在光復醫療站領藥。

為協助災民早日恢復正常生活，遠傳除搶先進駐大進國小收容所，設立災區關懷服務站，日前也推出十大關懷措施，包含災區民眾免費補換卡、手機半價、配件6.5折、暫緩帳單催收等，並宣布與三星、vivo、OPPO等合作夥伴共同捐出150萬元給當地公益團體，同時募集全新或良好二手機送進災區收容所，方便與外界聯繫；員工主動擔任「鏟子超人」，協助災區清理工作，全力協助災後重建。

花蓮慈濟醫院光復醫療站遠傳5G遠距診療服務時間及地點，包括光復糖廠（糖廠街12號），開設時段：即日起至10/5，每日09:00-20:30；第二醫療站（中正路一段54號），開設時段：即日起至10/5，每日09:00-15:30。

