花蓮縣重大災害捐款專戶 指定堰塞湖洪災累積逾1億

中央社／ 花蓮1日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉災情嚴重，受災戶超過1500戶；花蓮縣府設有重大災害捐款專戶，指定給堰塞湖災害，截至30日，累積新台幣逾1億元。

馬太鞍溪堰塞湖洪災捐款每日公告在縣府官網，今天最新資料顯示，截至9月30日止，捐款金額為1億1184萬餘元；花蓮縣政府社會處表示，將全數用在災區復原及災民救助使用。

花蓮縣政府設有「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」網站，並於「捐款/捐贈資訊」，自9月24日起每日公告馬太鞍溪堰塞湖重大災害指定捐款統計表。

花蓮縣府開立賑災專戶「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。捐款銀行：台灣銀行花蓮分行（0040185），帳號：018-038-098-191，備註欄請註明：「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」。

堰塞湖 馬太鞍溪

