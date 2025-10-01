協助花蓮賬災 華信推救災志工花蓮航線五折優惠

花蓮近日因水患重創，災後重建工作刻不容緩。華信航空表示，秉持關懷在地的企業社會責任，為支援花蓮光復地區重建行動，協助救災志工及當地居民往返交通需求，特別針對台中－花蓮與高雄－花蓮航線，於明（2）日推出五折機票優惠，為賑災工作盡一份心力。

華信航空本次優惠活動購票及搭乘日期為10月2日至2025年10月31日止，前往花蓮救災的志工及居民，可透過華信航空官網、APP及超商通路購買花蓮五折優惠機票。同時配合政府與民間救災需求，期盼藉此減輕往返交通負擔，讓救災人員與物資都能及時送達。

華信航空長期關懷花東偏鄉弱勢族群，2019年推出「為愛飛行 幫偏鄉學童圓夢飛翔」的公益活動，安排花蓮光復鄉太巴塱部落國小與南投親愛愛樂實驗學校的學童搭乘台中-花蓮班機，讓東部與中部兩校學生進行教育文化交流；2024年華信航空特別捐贈花蓮太巴塱國小40台再生電腦，支援學生的資訊課程學習，讓孩子們學習到節能愛地球的環保意識。

