花蓮洪災善款逾6.8億元 筆數突破22萬
賑災基金會今天表示，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」累計至昨天，共已經募得22萬5998筆善款、共新台幣6億8816萬元，其中有58筆善款單筆金額超過100萬元。
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖大量泥流灌進下游，嚴重衝擊民眾財產、家園及生活，衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募目標金額為5億元，期間1個月。
賑災基金會今天公布最新募款金額，累計至9月30日晚間11時59分止，共已募得22萬5998筆善款，累積金額達6億8816萬629元。
其中，賑災基金會統計，共有58筆善款單筆金額超過新台幣100萬元，以全聯實業股份有限公司捐出1000萬元為單筆最高金額，大豐有線電視股份有限公司及祝姓民眾個人各捐出500萬元，並列第2。
本次專案已經達到募款目標5億元，不過賑災基金會日前表示，將持續募款，同島一心一起陪伴災民。
民眾若想捐款，賑災專戶捐款戶名為財團法人賑災基金會。銀行名稱為土地銀行長春分行（005）。銀行帳號為102-005-201-966。
LINE Pay捐款帳戶自9月25日下午1時起接受捐款，進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。
四大超商門市自9月25日上午9時起可捐款，透過統一7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」。
海外人士若有捐款意願，外匯相關資訊如下：SWIFT CODE：LBOTTWTP102 NAME：TaiwanFoundation for Disaster Relief Account NO.：102-005-201-966 BANK NAME：LAND BANK OFTAIWAN CHANGCHUEN BRANCH ADDRESS：No.156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City10459, Taiwan（R.O.C.）
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
