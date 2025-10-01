花蓮洪災善款逾6.8億元 筆數突破22萬

賑災基金會今天表示，「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」累計至昨天，共已經募得22萬5998筆善款、共新台幣6億8816萬元，其中有58筆善款單筆金額超過100萬元。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖大量泥流灌進下游，嚴重衝擊民眾財產、家園及生活，衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募目標金額為5億元，期間1個月。

賑災基金會今天公布最新募款金額，累計至9月30日晚間11時59分止，共已募得22萬5998筆善款，累積金額達6億8816萬629元。

其中，賑災基金會統計，共有58筆善款單筆金額超過新台幣100萬元，以全聯實業股份有限公司捐出1000萬元為單筆最高金額，大豐有線電視股份有限公司及祝姓民眾個人各捐出500萬元，並列第2。

本次專案已經達到募款目標5億元，不過賑災基金會日前表示，將持續募款，同島一心一起陪伴災民。

民眾若想捐款，賑災專戶捐款戶名為財團法人賑災基金會。銀行名稱為土地銀行長春分行（005）。銀行帳號為102-005-201-966。

LINE Pay捐款帳戶自9月25日下午1時起接受捐款，進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

四大超商門市自9月25日上午9時起可捐款，透過統一7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」。

海外人士若有捐款意願，外匯相關資訊如下：SWIFT CODE：LBOTTWTP102 NAME：TaiwanFoundation for Disaster Relief Account NO.：102-005-201-966 BANK NAME：LAND BANK OFTAIWAN CHANGCHUEN BRANCH ADDRESS：No.156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City10459, Taiwan（R.O.C.）

