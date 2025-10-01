花蓮光復搜救第9天 出動110人、15台挖土機…找不到6失聯者

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土機持續開挖，可惜截至目前仍找不到失聯者。有義消坦言，「根本是大海撈針」，會繼續搜救到最後一刻。

花蓮縣消防局第二大隊長吳佳奇表示，光復鄉自強路高姓男子被沖走、武昌街85巷林姓夫妻倆疑外出失聯；同在佛祖街336巷的高姓男子、黃姓女子、張姓女子也失聯持續搜救中，不過今天仍沒有新進度。

不具名特搜義消說，雖然這件搜救是大海撈針，唯一的想法就是全力以赴，不怕危險、不怕辛苦，希望早日把失聯者帶回家。

