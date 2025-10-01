花蓮光復搜救第9天 出動110人、15台挖土機…找不到6失聯者
花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土機持續開挖，可惜截至目前仍找不到失聯者。有義消坦言，「根本是大海撈針」，會繼續搜救到最後一刻。
花蓮縣消防局第二大隊長吳佳奇表示，光復鄉自強路高姓男子被沖走、武昌街85巷林姓夫妻倆疑外出失聯；同在佛祖街336巷的高姓男子、黃姓女子、張姓女子也失聯持續搜救中，不過今天仍沒有新進度。
不具名特搜義消說，雖然這件搜救是大海撈針，唯一的想法就是全力以赴，不怕危險、不怕辛苦，希望早日把失聯者帶回家。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言