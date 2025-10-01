快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

花蓮光復搜救第9天 出動110人、15台挖土機…找不到6失聯者

聯合報／ 記者王思慧李隆揆／花蓮即時報導
花蓮光復鄉目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土機持續開挖，可惜截至目前仍找不到失聯者。圖／花蓮義消蔡哲文提供
花蓮光復鄉目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土機持續開挖，可惜截至目前仍找不到失聯者。圖／花蓮義消蔡哲文提供

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土機持續開挖，可惜截至目前仍找不到失聯者。有義消坦言，「根本是大海撈針」，會繼續搜救到最後一刻。

花蓮縣消防局第二大隊長吳佳奇表示，光復鄉自強路高姓男子被沖走、武昌街85巷林姓夫妻倆疑外出失聯；同在佛祖街336巷的高姓男子、黃姓女子、張姓女子也失聯持續搜救中，不過今天仍沒有新進度。

不具名特搜義消說，雖然這件搜救是大海撈針，唯一的想法就是全力以赴，不怕危險、不怕辛苦，希望早日把失聯者帶回家。

花蓮光復鄉目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土機持續開挖，可惜截至目前仍找不到失聯者。記者李隆揆／攝影
花蓮光復鄉目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土機持續開挖，可惜截至目前仍找不到失聯者。記者李隆揆／攝影
花蓮光復鄉目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土機持續開挖，可惜截至目前仍找不到失聯者。記者李隆揆／攝影
花蓮光復鄉目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土機持續開挖，可惜截至目前仍找不到失聯者。記者李隆揆／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 花蓮 失聯 空拍機

延伸閱讀

印尼校舍禱告時倒塌…3死、91人受困2天 家長焦急要求加快搜救

TPBL／林韋翰心疼家鄉花蓮災情 感謝鏟子超人熱心救災

支援救災志工赴花蓮 華信航空10月底前推5折優惠

援助花蓮光復鄉災民 業者捐總價逾1700萬元家電

相關新聞

花蓮光復搜救第9天 出動110人、15台挖土機…找不到6失聯者

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土...

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

洪災重創花蓮縣光復鄉，Fata’an原民部落身受其害，起初部落青年組成自救會保護家園及族人，今發聲明指出，外界生活逐漸恢...

和碩救災車隊深入花蓮東富村！童子賢低調捐善款助長期物資

花蓮光復鄉災區救援進入第九天，身為花蓮人的和碩（4938）董事長童子賢，除了個人捐款外，和碩集團日前也宣布捐款協助，並同...

協助花蓮賬災 華信推救災志工花蓮航線五折優惠

花蓮近日因水患重創，災後重建工作刻不容緩。華信航空表示，秉持關懷在地的企業社會責任，為支援花蓮光復地區重建行動，協助救災...

第二作戰區：跨區增援花蓮救災 投入逾1萬人次兵力

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，負責東部地區救災及作戰的第二作戰區今天表示，全台各作戰區、海軍陸戰隊均增援兵力救災，累計投入...

協助族人返鄉重建花蓮 設籍台南原民補助住宿、交通費

為協助因樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流而受災的族人，台南市政府啟動「台南市原住民重大災害協助及返鄉部落重建專案計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。