花蓮洪災泡水車暫置大農大富 現場猶如汽車墳場

馬太鞍堰塞湖洪災除了釀成人命傷亡及家戶淹水，泡水車也很多，花蓮縣政府調度，將路上毀損車輛拖吊至大農大富平地森林園區停車場集中安置，現場數百輛泡水車宛如汽車墳場。

民眾沒有交通工具，在花蓮要移動並不方便，民進黨籍縣議員胡仁順表示，建議縣府提供泡水車慰助金，他舉台南市政府在凱米風災時，對泡水車輛後續維修費用提供慰助金，可書面及線上申請，每輛泡水汽車給予慰助新台幣2萬元、泡水機車慰助2000元，幫助災民修好重要的交通工具。

花蓮縣政府表示，加速災區復原並維護交通安全，縣府已依照「災害防救法」權責，統籌協調將路上毀損車輛拖吊至大農大富平地森林園區停車場集中安置，相關費用由縣府全額負擔，災民不需支付拖吊費；至於泡水車相關慰助會考量研議，目前救災先以災民生活安置為要。

縣府指出，拖吊任務能順利推展，特別感謝裕隆集團，以及花蓮在地、高雄市、彰化縣等地拖吊業者，無私奉獻與伸出援手，展現守望相助的精神，共同協助災區度過難關。

受損車輛移至大農大富平地森林園區停車場，民眾要查詢可電洽0910-614250。

