協助族人返鄉重建花蓮 設籍台南原民補助住宿、交通費

為協助因樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流而受災的族人，台南市政府啟動「台南市原住民重大災害協助及返鄉部落重建專案計畫」，透過多項補助措施，期盼減輕族人的經濟壓力，加速災區部落復原重建。

此次災情重創花蓮光復鄉，洪水與泥流造成嚴重損害，許多原住民族人的家園受毀，生活陷入困境。台南市政府秉持「同島一命」的精神，針對設籍台南、且三親等內親屬受災的族人，推出四項協助措施：

● 慰助金：針對因災害死亡者的家屬，每戶發給1萬元。 ● 短期生活扶助：台南市民若接待災區親人，每戶可領1萬元補助。 ● 返鄉住宿補助：每日最高補助2000元，單戶上限2萬元，需憑據報支。 ● 返鄉交通補助：以台鐵自強號票價補助台南至花蓮光復往返車資。

市長黃偉哲表示，災後重建之路艱辛漫長，唯有凝聚各界資源與族人力量，才能讓部落早日恢復生活原貌。未來市府也將視災情發展，滾動式調整支援措施，確保每位受災族人都能及時獲得協助。

台南市政府原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran說明，補助申請自即日起，族人可攜帶相關文件親送或郵寄至市府原住民族事務委員會（電話：06-2955039）辦理。

申請人需年滿18歲、設籍台南市，並檢附親屬證明及災情佐證。市府將盡速核發補助，協助市民安心度過難關。

