協助族人返鄉重建花蓮 設籍台南原民補助住宿、交通費
為協助因樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流而受災的族人，台南市政府啟動「台南市原住民重大災害協助及返鄉部落重建專案計畫」，透過多項補助措施，期盼減輕族人的經濟壓力，加速災區部落復原重建。
此次災情重創花蓮光復鄉，洪水與泥流造成嚴重損害，許多原住民族人的家園受毀，生活陷入困境。台南市政府秉持「同島一命」的精神，針對設籍台南、且三親等內親屬受災的族人，推出四項協助措施：
● 慰助金：針對因災害死亡者的家屬，每戶發給1萬元。
● 短期生活扶助：台南市民若接待災區親人，每戶可領1萬元補助。
● 返鄉住宿補助：每日最高補助2000元，單戶上限2萬元，需憑據報支。
● 返鄉交通補助：以台鐵自強號票價補助台南至花蓮光復往返車資。
市長黃偉哲表示，災後重建之路艱辛漫長，唯有凝聚各界資源與族人力量，才能讓部落早日恢復生活原貌。未來市府也將視災情發展，滾動式調整支援措施，確保每位受災族人都能及時獲得協助。
台南市政府原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran說明，補助申請自即日起，族人可攜帶相關文件親送或郵寄至市府原住民族事務委員會（電話：06-2955039）辦理。
申請人需年滿18歲、設籍台南市，並檢附親屬證明及災情佐證。市府將盡速核發補助，協助市民安心度過難關。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言