協助族人返鄉重建花蓮 設籍台南原民補助住宿、交通費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市啟動專案，公布4大補助，協助族人返鄉，重建花蓮災區家園。圖取自官網
為協助因樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流而受災的族人，台南市政府啟動「台南市原住民重大災害協助及返鄉部落重建專案計畫」，透過多項補助措施，期盼減輕族人的經濟壓力，加速災區部落復原重建。

此次災情重創花蓮光復鄉，洪水與泥流造成嚴重損害，許多原住民族人的家園受毀，生活陷入困境。台南市政府秉持「同島一命」的精神，針對設籍台南、且三親等內親屬受災的族人，推出四項協助措施：

● 慰助金：針對因災害死亡者的家屬，每戶發給1萬元。

● 短期生活扶助：台南市民若接待災區親人，每戶可領1萬元補助。

● 返鄉住宿補助：每日最高補助2000元，單戶上限2萬元，需憑據報支。

● 返鄉交通補助：以台鐵自強號票價補助台南至花蓮光復往返車資。

市長黃偉哲表示，災後重建之路艱辛漫長，唯有凝聚各界資源與族人力量，才能讓部落早日恢復生活原貌。未來市府也將視災情發展，滾動式調整支援措施，確保每位受災族人都能及時獲得協助。

台南市政府原住民族事務委員會主委白惠蘭Salau Kaljimuran說明，補助申請自即日起，族人可攜帶相關文件親送或郵寄至市府原住民族事務委員會（電話：06-2955039）辦理。

申請人需年滿18歲、設籍台南市，並檢附親屬證明及災情佐證。市府將盡速核發補助，協助市民安心度過難關。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

花蓮光復搜救第9天 出動110人、15台挖土機…找不到6失聯者

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土...

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

洪災重創花蓮縣光復鄉，Fata’an原民部落身受其害，起初部落青年組成自救會保護家園及族人，今發聲明指出，外界生活逐漸恢...

和碩救災車隊深入花蓮東富村！童子賢低調捐善款助長期物資

花蓮光復鄉災區救援進入第九天，身為花蓮人的和碩（4938）董事長童子賢，除了個人捐款外，和碩集團日前也宣布捐款協助，並同...

協助花蓮賬災 華信推救災志工花蓮航線五折優惠

花蓮近日因水患重創，災後重建工作刻不容緩。華信航空表示，秉持關懷在地的企業社會責任，為支援花蓮光復地區重建行動，協助救災...

第二作戰區：跨區增援花蓮救災 投入逾1萬人次兵力

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，負責東部地區救災及作戰的第二作戰區今天表示，全台各作戰區、海軍陸戰隊均增援兵力救災，累計投入...

