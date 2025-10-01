吳念真獻聲…陸軍推出「守護的力量」短片 感謝各界鏟子超人

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流超過一周，陸軍司令部推出「守護的力量」影片，邀請導演吳念真獻聲，感謝軍、警、消、醫護及各界「鏟子超人」們，展現「團結的力量，永遠比風雨更強」的信念。圖／陸軍司令部臉書粉專
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流超過一周，國軍官兵及各界持續投入花蓮災區復原，陸軍司令部今天在社群平台推出「守護的力量」影片，特別邀請導演吳念真獻聲，感謝軍、警、消、醫護及「鏟子超人」們，共同協助災區逐步回歸生活日常，展現「團結的力量，永遠比風雨更強」的信念。

吳念真在影片旁白中提到「無論去演習和來救災，都是曬同一顆太陽、流一樣的汗水、淋一樣的雨，一樣是在保衛國家、守護人民。」最後強調：「花蓮加油、國軍加油」

剛上任的陸軍司令部政戰主任樓偉傑中將表示，吳念真的語調樸實感性、相當有渲染力，一聽軍方透過關係提出構想，馬上義不容辭願意協助，並很快就用手機錄下旁白，讓這段影音可以在短時間內完成。

樓偉傑強調，捍衛國家、守護人民都是國軍責無旁貸的職責，而協助災區復原更是當前刻不容緩的使命，目前軍方已經有超過3000人投入當地復原工作，力求在中秋節前，讓大部分民眾都能恢復基本的正常生活。

