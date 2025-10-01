專案輔導助農民 鳳林鎮、光復鄉畜牧全品項辦理農業天然災害現金救助

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，因馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，光復鄉、鳳林鎮畜牧場及飼養戶因淹水而傳出災情，恐有畜禽因泡水發生延遲性損失情形，農業部公告花蓮縣鳳林鎮及光復鄉畜牧全品項為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區。圖／聯合報系資料照片
樺加沙颱風對花蓮地區造成農業災情，鳳林鎮及光復鄉因受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響受損嚴重，農業部啟動農業天然災害救助與專案輔導機制，於9月30日公告花蓮縣鳳林鎮及光復鄉為辦理2025年樺加沙颱風農業（畜牧）天然災害現金救助及低利貸款地區，其中補助畜禽舍部分，最高補助比率為總價金額80%，每場最高補助上限為新台幣500萬元。

農業部表示，因馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，光復鄉、鳳林鎮畜牧場及飼養戶因淹水而傳出災情，恐有畜禽因泡水發生延遲性損失情形，農業部因此公告花蓮縣鳳林鎮及光復鄉畜牧全品項為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區；另針對畜禽舍或畜禽遭洪水沖失，導致畜禽損害數量難以計算及事後難以勘驗，將依農業天然災害救助辦法第12條第1項第2款規定，由受災鄉鎮、市、區公所勘查認定，並以受災畜牧場現場殘留跡證、飼養紀錄、監控影像或農戶切結等方式，作為勘查佐證資料，以利災損認定與救助辦理。

農業部指出，為協助災區農民盡速復建、復養，以恢復生產，農業部另啟動樺加沙颱風災後復原措施，包含補助畜禽舍（含屋頂），最高補助比率為總價金額80%，每場最高補助上限為500萬元；堆肥舍、飼料桶最高補助比率為總價金額80%，每場最高補助上限為50萬元。

畜禽飼養復養協助部分，針對領有畜禽飼養登記證者，依飼養畜禽種類，補助畜禽舍（含屋頂），最高補助比率為總價金額50%，每場最高補助上限250萬元；堆肥舍、飼料桶最高補助比率為總價金額50%，每場最高補助上限25萬元。

