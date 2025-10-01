快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

國軍醫院及戰區衛勤部隊 花蓮光復開設救護站

中央社／ 台北1日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，為確保當地醫療需求，國軍花蓮總醫院與多家國軍醫院及二、三、四作戰區衛勤部隊，在光復、鳳林及瑞穗地區開設醫療救護站，強化災區醫療量能，加速協助地區重建。

軍事新聞通訊社報導，為確保當地居民、救災官兵及志工等醫療需求，國軍花蓮總醫院偕同三軍總醫院、國軍高雄總醫院、國軍左營總醫院、三軍總醫院松山分院醫護團隊、第二、三、四作戰區衛勤部隊，分別在光復、鳳林及瑞穗地區開設醫療救護站，強化災區醫療量能，加速協助地區重建。

第二作戰區衛生連副連長李上尉表示，此次執行開設醫療站任務，除可驗證單位平時訓練成效，並與軍醫院實施醫療整合，以強化單位人員本職學能，堅實醫療後勤戰力。

另外，陸軍也在臉書官方社群推出「守護的力量」影片，邀請導演吳念真獻聲，用樸實感性的語調，感謝軍警消醫護及社會各界自發前往救援的「鏟子超人」，義無反顧投身災區第一線，齊心協助災區逐步回歸生活日常，展現「團結的力量，永遠比風雨更強」的信念。

陸軍表示，影片呈現國軍官兵秉持專業分工投入救災的過程、救難團隊搶救生命的瞬間，以及警消醫護與志工們全力救災、分秒必爭的暖心時刻，展現「軍民一心、全民韌性」的團結精神。

堰塞湖 馬太鞍溪 國軍 花蓮 醫護

延伸閱讀

TPBL／林韋翰心疼家鄉花蓮災情 感謝鏟子超人熱心救災

支援救災志工赴花蓮 華信航空10月底前推5折優惠

剛暖捐30萬！李多慧低調現身花蓮災區 網讚：龍迷的驕傲

響應花蓮堰塞湖洪災救援 台中慈濟醫院募款有人捐出撲滿錢

相關新聞

花蓮光復搜救第9天 出動110人、15台挖土機…找不到6失聯者

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災重創光復鄉，目前仍有6人失聯，消防局今天出動50人，特戰部隊出動60人、空拍機14台，並有15台挖土...

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

洪災重創花蓮縣光復鄉，Fata’an原民部落身受其害，起初部落青年組成自救會保護家園及族人，今發聲明指出，外界生活逐漸恢...

和碩救災車隊深入花蓮東富村！童子賢低調捐善款助長期物資

花蓮光復鄉災區救援進入第九天，身為花蓮人的和碩（4938）董事長童子賢，除了個人捐款外，和碩集團日前也宣布捐款協助，並同...

協助花蓮賬災 華信推救災志工花蓮航線五折優惠

花蓮近日因水患重創，災後重建工作刻不容緩。華信航空表示，秉持關懷在地的企業社會責任，為支援花蓮光復地區重建行動，協助救災...

第二作戰區：跨區增援花蓮救災 投入逾1萬人次兵力

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，負責東部地區救災及作戰的第二作戰區今天表示，全台各作戰區、海軍陸戰隊均增援兵力救災，累計投入...

協助族人返鄉重建花蓮 設籍台南原民補助住宿、交通費

為協助因樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流而受災的族人，台南市政府啟動「台南市原住民重大災害協助及返鄉部落重建專案計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。