國軍醫院及戰區衛勤部隊 花蓮光復開設救護站
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，為確保當地醫療需求，國軍花蓮總醫院與多家國軍醫院及二、三、四作戰區衛勤部隊，在光復、鳳林及瑞穗地區開設醫療救護站，強化災區醫療量能，加速協助地區重建。
軍事新聞通訊社報導，為確保當地居民、救災官兵及志工等醫療需求，國軍花蓮總醫院偕同三軍總醫院、國軍高雄總醫院、國軍左營總醫院、三軍總醫院松山分院醫護團隊、第二、三、四作戰區衛勤部隊，分別在光復、鳳林及瑞穗地區開設醫療救護站，強化災區醫療量能，加速協助地區重建。
第二作戰區衛生連副連長李上尉表示，此次執行開設醫療站任務，除可驗證單位平時訓練成效，並與軍醫院實施醫療整合，以強化單位人員本職學能，堅實醫療後勤戰力。
另外，陸軍也在臉書官方社群推出「守護的力量」影片，邀請導演吳念真獻聲，用樸實感性的語調，感謝軍警消醫護及社會各界自發前往救援的「鏟子超人」，義無反顧投身災區第一線，齊心協助災區逐步回歸生活日常，展現「團結的力量，永遠比風雨更強」的信念。
陸軍表示，影片呈現國軍官兵秉持專業分工投入救災的過程、救難團隊搶救生命的瞬間，以及警消醫護與志工們全力救災、分秒必爭的暖心時刻，展現「軍民一心、全民韌性」的團結精神。
