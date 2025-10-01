第二作戰區：跨區增援花蓮救災 投入逾1萬人次兵力
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，負責東部地區救災及作戰的第二作戰區今天表示，全台各作戰區、海軍陸戰隊均增援兵力救災，累計投入逾1萬人次兵力，加速災區重建腳步，力求中秋節前恢復民眾家園。
第二作戰區下午發布新聞稿指出，第二（東部）、三（北部）、四（南部）、五（中部）作戰區持續執行花蓮地區災後復原任務，第三、五作戰區及海軍陸戰隊指揮部增援兵力亦加入救災工作行列，累計迄今投入逾1萬人次兵力，並依規劃達成預期清淤進度，分秒必爭加速災區重建腳步，力求中秋節前恢復民眾家園。
二戰區表示，秉持「工欲善其事，必先利其器」的精神，積極落實裝備維保能量，二支部花蓮聯保廠及兵整中心五級廠今日配合合約廠商，協力完成多功能工兵車輪胎更換作業，確保車輛保持最佳狀況，能隨時投入災區任務。
二戰區指出，這次維保任務不僅提升車輛機動性與安全性，更展現軍民協力、發揮最大救災效益決心，並強調，將持續整合後勤能量，確保各型裝備妥善率，以最快速度投入災區支援，協助地方儘速恢復正常生活。
