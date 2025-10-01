聽新聞
響應花蓮堰塞湖洪災救援 台中慈濟醫院募款有人捐出撲滿錢
響應花蓮堰塞湖洪災救援行動，台中慈濟醫院今天舉辦募心募愛和捐款活動，有人捐出撲滿錢；心蓮病房護理長黃美玲報名營隊意外到場參與賑災，她說宛如戰場的災區很震撼，她說一戶人家要清很久，但發揮人多的力量，很快可恢復家園。
慈濟基金會面對突發災難，志業體學員投入災區賑災。台中慈濟醫院長簡守信與副院長莊淑婷率領團隊，提供急需醫療服務，也與志工並肩協助清理淤泥。
台中慈濟醫院今天舉辦募心募愛祈福活動，凝聚更多正向力量，醫院人員和社區民眾參與，踴躍響應捐款。證嚴法師在影片中勉勵慈濟人與社會大眾一起發揮良善的力量，只要願意付出，無論信仰為何，無私的愛正是災後重建最珍貴的力量。
醫院人員捐出平日存下零錢累積的竹筒，心蓮病房護理長黃美玲因報名營隊而參與花蓮賑災，她說宛如戰場的災區很震撼，她相信一戶人家要清很久，但發揮人多的力量，能很快恢復家園。
總務室陳佶鴻是新進半年新人，也報名營隊而成為賑災一員，他說雖然因清理厚重淤泥而腰痠背痛，但心卻是滿滿感動，他將平常存的撲滿捐出。
