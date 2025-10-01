願花蓮平安 國泰超過200名志工投入災區聚焦兩面向

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰志工火速進入花蓮災區，優先協助光復商工清理校園。圖／國泰金控提供
樺加沙颱風引發花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，經過數日仍需大批人力與時間恢復現場。災後第一時間，國泰志工已主動進入災區，不斷回報現場狀況，並自主組成關懷團隊，啟動保戶與物資遞送，教師節連假期間已有超過200人次志工投入災後重建。

國泰金控董事長蔡宏圖亦於第一時間，以個人名義捐出1,000萬元，並偕同國泰人壽再投入1,000萬元，加上保戶慰問金，合計超過2,000萬元善款投入重災區。國泰賑災主要聚焦兩個面向：一是「災區財損援助」，國泰人壽已啟動受災救助金發放，針對光復鄉受災嚴重的五個村落（大安、大華、大平、大馬、大同），對實際有財物損失的受災戶給予5,000元至3萬元不等的救助金，每戶一次，可洽國壽業務同仁或透過客服專線0800-036-599（手機請改撥02-4128-010）進線詢問；二是「保戶快速服務」，包含快速理賠、保費緩繳，以及「保戶傷亡慰問金」（身故10萬元、加護病房5萬元、一般住院1萬元），協助保戶與家屬度過難關。

部分協助光復商工清理校園的國泰志工表示，「我們希望先把校園清乾淨，讓孩子們能安心上課。」災後社區雖滿目瘡痍，但居民仍以飲料與點心回饋，向志工表達感謝。這份彼此支持的真情，成為災後最動人的力量。

為鼓勵同仁投入災後協助，國泰在教師節連假率先提供國泰人壽同仁「志工特別假」及一日旅平險，讓員工能安心參與救援與重建。隨著中秋節連假到來，國泰更將志工救災補假擴及銀行、證券等，號召全台同仁加入災區重建行列，救援後也能擁有充足休息時間。

國泰表示，復原之路漫長，將持續投入必要資源，並透過全台志工的實際行動，長期陪伴災區民眾走過重建的每一步。

國泰志工用實際行動與政府單位攜手為災區注入希望與力量。圖／國泰金控提供
