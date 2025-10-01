賴清德讚大馬村長確實撤離 光復車站連假湧10萬人潮

花蓮馬太鞍溪堰塞湖 溢流釀災，大馬村認真執行撤離，村內未有傷亡。據轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會稱讚大馬村長聽中央的話強制撤離。賴清德認為，清淤疏濬、強制撤離是縣市首長要做的事，有意角逐地方首長的人，要做好這2項基本功。

民進黨下午召開中常會，賴清德表示，要為在花蓮光復逝去的民眾哀悼，願亡者安息，也祝福傷者早日康復。這次的災情除造成民眾傷亡，大量淤泥沖入社區跟部落，損壞家園，影響鄉親日常生活。

他說，除了中央和各縣市的消防特搜、替代役男，國軍也多次增援投入光復地區進行清運、搜救任務。關鍵基礎設施的人員也不眠不休搶修，上週末已完成水電、油氣基本復原。

賴清德表示，台灣社會面對花蓮災情，不分黨派、不分地域，緊緊團結在一起。社會各界有錢出錢、有力出力，發揮台灣人良善、熱情的力量，令人十分感動。

他說，看到許多幫忙清除淤泥的「鏟子超人」、幫忙整理跟搬運物資的「理貨超人」、「機動超人」、協助烹飪煮飯的「義煮超人」，以及許許多多有專才投入的台灣人，大家都辛苦了。

賴清德表示，上週末連假，光是光復車站3日進出就有10萬人之多，再次提醒自發前往的志工務必衡量自身能力及安全，特別是注意外傷感染、也要補充水分，也有許多外籍朋友自願到花蓮協助救災。

他說，感謝中央黨部在災情發生後，在秘書長徐國勇領導下，原民部及組織部奔赴花蓮，設置協助調度志工跟物資的前進指揮中心以及物資站。原民部主任谷暮．哈就進駐災區超過一週，協助原鄉聯絡、清理與物資發送。

賴清德說，中央黨部及各縣市黨部都有志工隊，前往光復協助物資發放、清理淤泥等。中央和地方的各級黨公職，也都自發組團前往當地幫忙，從復原到重建，民進黨會繼續到光復鄉，跟花蓮鄉親站在一起。接下來，仍有許多環境清理、復原重建工作，大家繼續努力，以在中秋節前恢復災區鄉親的基本日常生活為目標。除了社會各界支援，中央地方更要攜手同心才能盡速讓災區回歸日常。

民進黨立委林俊憲在中常會後受訪表示，賴清德特別提到大馬村確實撤離，現在氣候異常，恐怕變成常態，台灣一般缺乏這危機感及演練，各縣市都要加強。

據轉述，賴清德以過去擔任行政院長、地方首長經驗為例，勉勵現在有意角逐縣市長的人，要特別注意，雨季來臨時，側溝、雨水下水道清淤、疏濬，是為縣民服務的基本功。他說，撤離、強制撤離也是縣市首長要做的事，有意角逐地方首長的人這2項基本功要做。

