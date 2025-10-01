支援救災志工赴花蓮 華信航空10月底前推5折優惠

為支援救災志工前往花蓮，華信航空今天宣布，台中-花蓮與高雄-花蓮航線將於10月2日至31日推出5折機票優惠，盼為賑災工作盡一份心力。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，華信航空今天發布新聞稿表示，為支援花蓮光復重建行動，協助救災志工及當地居民往返交通需求，針對台中-花蓮與高雄-花蓮航線，於明天起推出5折機票優惠。

華信航空指出，購票及搭乘日期為10月2日至31日，前往花蓮救災的志工及居民，可透過華信航空官網、App及超商通路購買花蓮5折優惠機票，同時配合政府與民間救災需求，藉此減輕往返交通負擔，讓救災人員與物資都能及時送達。

