支援救災志工赴花蓮 華信航空10月底前推5折優惠
為支援救災志工前往花蓮，華信航空今天宣布，台中-花蓮與高雄-花蓮航線將於10月2日至31日推出5折機票優惠，盼為賑災工作盡一份心力。
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，華信航空今天發布新聞稿表示，為支援花蓮光復重建行動，協助救災志工及當地居民往返交通需求，針對台中-花蓮與高雄-花蓮航線，於明天起推出5折機票優惠。
華信航空指出，購票及搭乘日期為10月2日至31日，前往花蓮救災的志工及居民，可透過華信航空官網、App及超商通路購買花蓮5折優惠機票，同時配合政府與民間救災需求，藉此減輕往返交通負擔，讓救災人員與物資都能及時送達。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
udn討論區
