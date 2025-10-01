【重磅快評】卓榮泰究責堰塞湖只是徐國勇的一塊拼圖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災變，閣揆卓榮泰翌日趕赴災區卻和藍委爆發口角，卓表示不是來究責的。但究責終不可免，卓揆昨赴立院報告，重點除災區復原，必要的究責檢討也要展開；果然綠色黨國已依黨秘書長的號令進行操作，內政部接續發言人吳崢發布「具殺傷力的消息」後，拿「垂直避難」作文章。究責檢討都還沒開始，民進黨攻擊政敵的SOP已風風火火啟動。

堰塞湖災變重創花蓮光復，綠委王定委迫不及待在內部群組貼出「Mr.柯學先生」攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡，並標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄等人，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。內容冷血，輿論譁然，連圖卡作者都看不下去，怒批「在層級如此高的群組內，居然有這種內鬼」。

即便如此，民進黨仍不改其志。在卓揆說要究責檢討後，檢調、監察院都還在觀望，內政部已反應快速，一早就根據徐國勇訂出的SOP操作「垂直避難」議題，強調垂直避難並非本次臨時發明的措施，更不是鼓勵民眾隨意留在家中。

內政部強調，垂直避難的方式早已納入花蓮縣2018年水災危險潛勢地區保全計畫，這些規範也依循聯合國教科文組織及水災防救計畫原則，並非近期才「新創」的避難模式。

內政部的動作正好印證綠委群組內容所言非虛。有關「垂直避難」的爭議，最早就是由民進黨發言人吳崢發動。災變發生之初，有花蓮縣府官員指稱「這次內政部新創垂直避難可在2樓以上就近避難，讓很多人自認家中夠安全，無法強迫」；吳崢馬上反擊，指「垂直避難」是國際常見避難原則，早在2018年傅崐萁擔任縣長時期就寫入水災保全計畫書，「傅崐萁自己寫的！花蓮縣府早知道，竟然還帶頭造謠，是失職、還是故意？」

垂直避難固然在2018年寫入花蓮縣水災保全計畫書，也是依循聯合國教科文組織及水災防救計畫原則規範制定，但採行垂直避難須要有配套措施才算周全，特別是在短時間內在偏鄉撤離8000人，試問地方有能耐調度足夠車輛、人力及收容場所嗎？中央事前有無協調及協助這才是重點。結果，中央就只出一張嘴，要跑不掉的災民垂直避難，不敢說絕後，但絕對空前，這不是「新創」，又是什麼？

正如內政部前部長李鴻源所言，過去中央災害應變中心會要求國防部參與、確認能調派多少人力、車輛，會議中最重要的一句話是：「有沒有需要幫忙，現在就動員」。這次卓榮泰的AI內閣顯然少了這個重要步驟，連災後設立前進協調所都僅派經濟部次長擔綱，結果叫不動大將軍，到了第9天才改派政委統籌，美其名是「輪任」，但其實就是再次誤判情勢。

吳崢拿地方的水災保全計畫書來攻擊花蓮縣政府，其實也無法為中央卸責，這也難怪有人發起網路投票，在22萬表態網友中，有81%認為中央應負最大責任；綠營大老沈富雄更直指90%責任在中央，因為堰塞湖發生時須三個關鍵步驟因應，一是精準判斷水面上升速度，二是決定是否開闢洩洪道及其長度，三是執行時效性，地方政府再能幹也無法獨力完成。

再回頭看看民進黨的要角們過去擔任地方首長是怎麼說的？賴清德、陳菊等人不都主張治水是中央的責任嗎？這次卓榮泰說要檢討究責，但卻不敢談如何究責，到底是行政調查還是司法偵辦，語焉不詳，因為他很清楚，最大的問題是出在中央。

耐人尋味的是，卓揆接著又補充說明，7月26日大雨後，農業部就成立專案小組監控堰塞湖，委託專業團隊、學術機關提出分析，進行防災、減災必要工作，擬定包括自然溢出、颱風、豪大雨、地震等情境。從發言脈絡來看，中央說要檢討究責，恐怕最後還是把矛頭指向地方。

這也說明為何吳崢早在6天前即拿「垂直避難」攻擊花蓮縣政府，內政部在卓揆說要究責後馬上劍指地方，強調垂直避難早已納入花蓮縣水災危險潛勢地區保全計畫，並非近期才「新創」的避難模式，論調幾和吳崢一致。在徐國勇的SOP中，這是屬於「政務人員接著反擊」的最一個步驟，而卓揆的究責說，也只是徐國勇SOP的一塊拼圖而已。

至於，經濟部承認水淹光復市區是馬太鞍溪堤防缺口沖入造成，堰塞湖7/26形成，直到9/23日潰堤，相關部會有無積極應處，國人都看在眼裡，檢調及監察院會不會有興趣？那就日後走著瞧。

