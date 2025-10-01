快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

「鏟子超人」熱血花蓮救災 石崇良喊話「不要太逞強」別忘補充水分

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，不過傳出有多名志工協助後，有民眾表示幫忙後出現感冒發燒及腹瀉等狀況，衛福部長石崇良表示，收容所超過百人的有疾管署監測疫情，目前回報主要都還是有一些流感病人，就醫都是輕症狀況，沒有發生有這個集體腹瀉情況。記者黃義書／攝影
花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，不過傳出有多名志工協助後，有民眾表示幫忙後出現感冒發燒及腹瀉等狀況，衛福部長石崇良表示，收容所超過百人的有疾管署監測疫情，目前回報主要都還是有一些流感病人，就醫都是輕症狀況，沒有發生有這個集體腹瀉情況。記者黃義書／攝影

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，「鏟子超人」熱血救災讓人感動，但傳出有人回來後出現發燒、喉嚨痛等狀況，甚至橫紋肌溶解症進加護病房。衛福部長石崇良表示，疾管署監測超過百人的收容所，目前回報有人感染流感，但皆為輕症，並未發生集體腹瀉。也提醒志工務必注意裝備、飲食及清潔3種保護，若有傷口，盡速至6處醫療站，也提供破傷風疫苗施打。

石崇良今出席公費疫苗開打記者會受訪指出，目前回報收容所就醫情形多為輕症，當地醫療量能可以因應；部立醫院及醫師公會等團體也輪流到花蓮支援，讓醫療服務延續，協助當地醫護獲得適當休息。為了讓整體資源配置有序，請大家先登記，再安排適當地點跟時間，進行人力資源盤點，讓醫療服務延續。

石崇良表示，這幾天也發現，部分志工出現外傷等狀況，有傷口的民眾可以到6處醫療站，接受傷口處理和破傷風疫苗注射。

傳出有志工出現橫紋肌溶解症住進加護病房，石崇良提醒，天氣炎熱，除外傷病患，還有一些人出現熱衰竭就醫，在炎熱天氣下長期工作，補充水分很重要，一方面避免脫水，同時也可調節體溫；若平時沒有從事過度負重的工作或勞動，「也不要太逞強」，長時間肌力運動可能會造成橫紋肌溶解，建議應適當補充水分，注意排尿顏色。

石崇良提醒，協助災區注意清潔、保護及飲食，喝煮過的心或瓶裝水，解凍太久的飲食別吃，手部清潔也很重要，協助救災裝備也要齊全。他也強調，左流右心公費疫苗今開打，也有需要的志工也可以前往接種新冠及流感疫苗。

堰塞湖 馬太鞍溪 石崇良 花蓮

延伸閱讀

影／公費流感及新冠疫苗二階段開打 「鏟子超人」也可接種

4歲男童流鼻水以為只是小感冒 幾天後燒到39度…醫一驗驚：併發症風險高

川普宣布藥品關稅100% 衛福部長石崇良：75項藥價恐受影響

明年總額近兆元！石崇良承諾「不調健保費」編列249億保障兒科點值1點1元

相關新聞

【重磅快評】卓榮泰究責堰塞湖只是徐國勇的一塊拼圖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災變，閣揆卓榮泰翌日趕赴災區卻和藍委爆發口角，卓表示不是來究責的。但究責終不可免，卓揆昨赴立院報告，重...

花蓮光復法會提「小林村」 陳其邁：這是傷口灑鹽

媒體報導，一名宗教人士在花蓮光復罹難者頭七法會上提及「小林村」引發爭議，高雄市長陳其邁說，不希望外界拿不同災害做類比，這...

「鏟子超人」熱血花蓮救災 石崇良喊話「不要太逞強」別忘補充水分

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，「鏟子超人」熱血救災讓人感動，但傳出有人回來後出現發燒、喉嚨痛等狀況，甚至橫紋肌溶解症進加護...

台南藍軍請中央鬆綁 讓「鏟子移工」接棒花蓮救災

花蓮堰塞湖潰堤救災，來自全台各地的鏟子超人一波波湧入，台南市議會國民黨團今天在勞工局工作報告時表示，花蓮救災再度讓外界看...

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

洪災重創花蓮縣光復鄉，Fata’an原民部落身受其害，起初部落青年組成自救會保護家園及族人，今發聲明指出，外界生活逐漸恢...

賴總統：為花蓮逝者哀悼 縣市長應多留意防救災基本功

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，要一起為在花蓮光復逝去的國人同胞哀悼，願亡者安息，也祝福傷者早日康復。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。