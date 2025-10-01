「鏟子超人」熱血花蓮救災 石崇良喊話「不要太逞強」別忘補充水分
花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，「鏟子超人」熱血救災讓人感動，但傳出有人回來後出現發燒、喉嚨痛等狀況，甚至橫紋肌溶解症進加護病房。衛福部長石崇良表示，疾管署監測超過百人的收容所，目前回報有人感染流感，但皆為輕症，並未發生集體腹瀉。也提醒志工務必注意裝備、飲食及清潔3種保護，若有傷口，盡速至6處醫療站，也提供破傷風疫苗施打。
石崇良今出席公費疫苗開打記者會受訪指出，目前回報收容所就醫情形多為輕症，當地醫療量能可以因應；部立醫院及醫師公會等團體也輪流到花蓮支援，讓醫療服務延續，協助當地醫護獲得適當休息。為了讓整體資源配置有序，請大家先登記，再安排適當地點跟時間，進行人力資源盤點，讓醫療服務延續。
石崇良表示，這幾天也發現，部分志工出現外傷等狀況，有傷口的民眾可以到6處醫療站，接受傷口處理和破傷風疫苗注射。
傳出有志工出現橫紋肌溶解症住進加護病房，石崇良提醒，天氣炎熱，除外傷病患，還有一些人出現熱衰竭就醫，在炎熱天氣下長期工作，補充水分很重要，一方面避免脫水，同時也可調節體溫；若平時沒有從事過度負重的工作或勞動，「也不要太逞強」，長時間肌力運動可能會造成橫紋肌溶解，建議應適當補充水分，注意排尿顏色。
石崇良提醒，協助災區注意清潔、保護及飲食，喝煮過的心或瓶裝水，解凍太久的飲食別吃，手部清潔也很重要，協助救災裝備也要齊全。他也強調，左流右心公費疫苗今開打，也有需要的志工也可以前往接種新冠及流感疫苗。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
