台南藍軍請中央鬆綁 讓「鏟子移工」接棒花蓮救災

花蓮堰塞湖潰堤救災，來自全台各地的鏟子超人一波波湧入，台南市議會國民黨團今天在勞工局工作報告時表示，花蓮救災再度讓外界看到，台灣最美的風景就是人，但鏟子超人現在大多返回工作崗位。花蓮災區急需鏟子移工接棒救災，請中央趕緊鬆綁移工變更工作場所認定相關法規。

市議員林燕祝指出，丹娜斯風災造成台南沿海地區1萬2000多戶屋頂毀損，救災找無人，黨團請中央鬆綁移工限制協助災後重建，因為有營建廠商反映，引進的合法外勞，多具搭設鐵皮屋等專業技能，卻因現行法規限制僅能從事公共工程，無法協助私人住戶修繕，中央若鬆綁移工相關規定，移工就可投入災後修繕行列。

林燕祝說，政府雖有放鬆移工法規，但放寬對象只有營造業移工，其他行業移工還是不能外出救災，花蓮這次堰塞湖潰堤災情跟台南風災不同，需要各行各業移工協助救災，花蓮災區鏟子超人們一波波湧入救災，現在大多返回工作崗位，急需鏟子移工接棒救災，請中央趕緊鬆綁移工變更工作場所認定相關法規，救災需要的是人，請趕緊讓鏟子移工接棒救災！

王家貞表示，花蓮人在洪水泥濘中掙扎，這幾天連假，好多好多的台灣民眾拿著鏟子進入花蓮救災，假期結束，這些熱心鄉親只能回去上班，台灣有這麼多的移工，中央應該善用這股移工力量參與花蓮救災，請趕緊鬆綁移工法規。 大批「鏟子超人」湧入花蓮光復鄉協助救災。記者陳敬丰／攝影

