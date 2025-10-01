撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

洪災重創花蓮縣光復鄉，Fata’an原民部落身受其害，起初部落青年組成自救會保護家園及族人，今發聲明指出，外界生活逐漸恢復，部落卻仍陷停水、衛生問題，呼籲政府立即回應族人急迫需求，並初步提出於部落傳統領域「大農大富平地森林園區」重建家園。

Fata’an部落自救會聲明，搶災行動進入第9天，縣府仍未正面回應族人急迫需求，陷於停水、垃圾堆積、衛生惡劣等困境，部落青年自願留守支撐，但政府支援不足，仍無餘力清點物資及調配志工，逐漸身心俱疲。

縣府人員到部落傾聽需求，但對部落現況無具體執行承諾，「我們要聽的不是權責分配，而是答案」；部落族人如同二等公民，自救會強烈要求花蓮縣縣長及各處一級長官到場，公開說明後續規劃，讓族人了解未來方向。

部落自救會新聞聯絡人Kulas說，災害發生初期，部落青年自主組成自救會，在光復國小設立行動據點，保護部落、守護長輩，今天已是第9天，縣府卻遲遲未談後續方案，沒有接手或接管，而受創嚴重的家園仍需清理。

他說，目前部落仍有汙染、排水問題未解決，洪災時有些貓狗小動物被沖走或掩埋在淤泥之中，到現在還沒排除，很擔心會爆發疫病，尤其如果下一場雨會更嚴重。

當街上住戶可以回家，晚上可以開燈、煮飯，部落青年仍困在國小，「我們好像只是幫政府分擔了大量工作，之後卻被放任自生自滅」，期間有人應該已經有創傷症候群，幾天下來明明很累，晚上卻不敢睡覺；更令人擔心的是，如果接下來還有颱風或豪雨該怎麼辦？

自救會昨有請縣府官員到部落討論說明，針對居住問題也有提出遷移方向，初步認為可以遷往「大農大富平地森林園區」，因為那是部落傳統領域，目前也是國有地，是台糖的土地，政府可以協調土地，以「離災不離鄉」的來看，那裡是相對可以接受的。

同為部落族人，一名家住敦厚路上的居民說，一開始縣府聽說部落需要物資，就提供窗口、協調物資送入部落，但族人無力清點及管理，只由部落青年守護至今，已是強弩之末。

這幾天下來都在等待縣府官員的引導，「前幾天有誤傳緊報，來幫忙清淤的志工在我家裡，我都不知道該請他們去哪裡躲避」，其實光復國小地勢較高、較安全，但縣府認為那邊還是危險，不願在該處設置收容所，「那你也應該要告訴我們該怎麼做」。

至於縣府、自救會分別討論遷移、遷村方案，該名受災戶說，政府評估房子不能住，當然還是要離開，「但我們的祖先就是在這裡深根，從這裡開始我們的文化」，估計許多長輩不會願意離開這片土地。

Fata’an部落自救會五大訴求： 一、安全回鄉路 洪災時族人交通工具泡水報廢，部落要求返家接駁專車外；目前部落仍在紅色警戒區域，無論馬太鞍溪便橋、部落交通動線、清淤進度與清運進度需立即公開，保障族人回家安全無虞，不再讓道路成為恐懼來源。 二、 離災不離鄉 族人拒絕永久屋，要求於部落傳統領域「大農大富平地森林園區（Karowa）」就地興建中繼安置住宅，讓族人齊聚研擬家園重建計劃，避免再三顛沛流離。 三、衛生好生活 部落至今水源不足、汙泥糞水四溢、垃圾清運遲緩，已嚴重影響族人生活與健康。部落要求縣府盡快解決用水、衛生與消毒等基本民生問題，提供疫苗等完善醫療支持。 四、資訊要公開 清淤範圍、物資配置、國小停班停課與撤離規劃等資訊混亂，族人無所適從。部落要求建立資訊透明平台，固定聯繫窗口並參與政府相關會議，讓族人即時掌握狀況。 五、攜手劃未來 災民居住環境同步清理中，但收容所及相關居住配套仍未完整，暫時居住及中繼安置住宅是部落最迫切的需求。縣府不應單項指令應付族人，而應與族人共同討論重建方向，建立SOP與單一窗口加快溝通效率，以確保災後重建符合族人需求。

