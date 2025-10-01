快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：為花蓮逝者哀悼 縣市長應多留意防救災基本功

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統（右三）日前到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（右三）日前到花蓮光復鄉勘災，走訪馬太鞍教會探視災民。圖／聯合報系資料照片

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，要一起為在花蓮光復逝去的國人同胞哀悼，願亡者安息，也祝福傷者早日康復。這次的災情，除了造成國人傷亡外，大量的淤泥沖入社區部落，損壞家園，影響民眾的日常生活。相關強制撤離、防救災是縣市首長基本功，也提醒有意角逐縣市首長者，要多注意這部分。

賴總統指出，在這段期間，除了中央和各縣市的消防特搜、替代役男，國軍也多次增援，投入光復地區進行清運、搜救任務。關鍵基礎設施的同仁，也不眠不休的搶修，在上周末時，就已經完成水電、油氣的基本復原。

賴總統說，整個台灣社會面對花蓮災情，不分黨派、不分地域，緊緊團結在一起，社會各界有錢出錢、有力出力，發揮台灣人良善、熱情的力量，令人十分感動。

賴總統表示，看到許多幫忙清除淤泥的「鏟子超人」、幫忙整理跟搬運物資的「理貨超人」、「機動超人」、協助烹飪煮飯的「義煮超人」，以及許多有專才投入的台灣人，謝謝各位超人，大家真的都辛苦了。

賴總統指出，上周末的連假，光是光復車站在3天連假期間進出就有10萬人之多，他也要再次提醒自發前往的志工，務必衡量自身能力及安全，特別是注意外傷感染、也要補充水分，也要感謝中央黨部，在災情發生後，在黨秘書長徐國勇領導，原民部及組織部同仁就奔赴花蓮，設置協助調度志工跟物資的前進指揮中心、以及物資站。

賴總統表示，接下來仍有許多環境清理、復原重建的工作，大家繼續努力，以在中秋節前恢復災區鄉親的基本日常生活為目標。除了社會各界的支援，中央地方更要攜手同心，才能盡速讓災區回歸日常。

賴總統另提及，因為他曾擔任過地方首長，看到花蓮災情特別有感，過去他從雨水下水道、側溝疏浚等都會留意，這些都是擔任縣市長的基本功。賴並以大馬村這回確實執行強制執行為例，指出「這次有聽中央的話，有強制撤離」，也提醒有意角逐縣市長者，未來也要多注意防救災相關事宜。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 賴清德

延伸閱讀

全國掃蕩詐團931個抓5449人 刑事局嚴防花蓮堰塞湖洪災假募款

朱立倫：認同花蓮洪災應究責 但不能政治化、搞對立

花蓮旅宿暖心助「鏟子超人」 縣府揭災後收容人數降有2大原因

花蓮光復災區89戶受損嚴重難續住 國土署評估啟動中繼宅、社宅

相關新聞

【重磅快評】卓榮泰究責堰塞湖只是徐國勇的一塊拼圖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災變，閣揆卓榮泰翌日趕赴災區卻和藍委爆發口角，卓表示不是來究責的。但究責終不可免，卓揆昨赴立院報告，重...

花蓮光復法會提「小林村」 陳其邁：這是傷口灑鹽

媒體報導，一名宗教人士在花蓮光復罹難者頭七法會上提及「小林村」引發爭議，高雄市長陳其邁說，不希望外界拿不同災害做類比，這...

「鏟子超人」熱血花蓮救災 石崇良喊話「不要太逞強」別忘補充水分

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，「鏟子超人」熱血救災讓人感動，但傳出有人回來後出現發燒、喉嚨痛等狀況，甚至橫紋肌溶解症進加護...

台南藍軍請中央鬆綁 讓「鏟子移工」接棒花蓮救災

花蓮堰塞湖潰堤救災，來自全台各地的鏟子超人一波波湧入，台南市議會國民黨團今天在勞工局工作報告時表示，花蓮救災再度讓外界看...

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

洪災重創花蓮縣光復鄉，Fata’an原民部落身受其害，起初部落青年組成自救會保護家園及族人，今發聲明指出，外界生活逐漸恢...

賴總統：為花蓮逝者哀悼 縣市長應多留意防救災基本功

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，要一起為在花蓮光復逝去的國人同胞哀悼，願亡者安息，也祝福傷者早日康復。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。