賴總統：為花蓮逝者哀悼 縣市長應多留意防救災基本功

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，要一起為在花蓮光復逝去的國人同胞哀悼，願亡者安息，也祝福傷者早日康復。這次的災情，除了造成國人傷亡外，大量的淤泥沖入社區部落，損壞家園，影響民眾的日常生活。相關強制撤離、防救災是縣市首長基本功，也提醒有意角逐縣市首長者，要多注意這部分。

賴總統指出，在這段期間，除了中央和各縣市的消防特搜、替代役男，國軍也多次增援，投入光復地區進行清運、搜救任務。關鍵基礎設施的同仁，也不眠不休的搶修，在上周末時，就已經完成水電、油氣的基本復原。

賴總統說，整個台灣社會面對花蓮災情，不分黨派、不分地域，緊緊團結在一起，社會各界有錢出錢、有力出力，發揮台灣人良善、熱情的力量，令人十分感動。

賴總統表示，看到許多幫忙清除淤泥的「鏟子超人」、幫忙整理跟搬運物資的「理貨超人」、「機動超人」、協助烹飪煮飯的「義煮超人」，以及許多有專才投入的台灣人，謝謝各位超人，大家真的都辛苦了。

賴總統指出，上周末的連假，光是光復車站在3天連假期間進出就有10萬人之多，他也要再次提醒自發前往的志工，務必衡量自身能力及安全，特別是注意外傷感染、也要補充水分，也要感謝中央黨部，在災情發生後，在黨秘書長徐國勇領導，原民部及組織部同仁就奔赴花蓮，設置協助調度志工跟物資的前進指揮中心、以及物資站。

賴總統表示，接下來仍有許多環境清理、復原重建的工作，大家繼續努力，以在中秋節前恢復災區鄉親的基本日常生活為目標。除了社會各界的支援，中央地方更要攜手同心，才能盡速讓災區回歸日常。

賴總統另提及，因為他曾擔任過地方首長，看到花蓮災情特別有感，過去他從雨水下水道、側溝疏浚等都會留意，這些都是擔任縣市長的基本功。賴並以大馬村這回確實執行強制執行為例，指出「這次有聽中央的話，有強制撤離」，也提醒有意角逐縣市長者，未來也要多注意防救災相關事宜。

