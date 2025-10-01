快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

援助花蓮光復鄉災民 業者捐總價逾1700萬元家電

中央社／ 台北1日電

花蓮光復鄉洪災導致不少災民家中家電泡水損壞，中華民國淨零AI智慧家電協會、台北市電器商業同業公會今天發起家電「到府免費檢測」服務，並祭出更換零件5至7折優惠，更號召業者、單位捐贈洗衣機、冷氣機等，總價逾新台幣1700萬元。

中華民國淨零AI智慧家電協會理事長廖全平表示，這次有超過25家業者與單位攜手，透過免費檢測、優惠維修與大量捐贈，盼在第一時間帶給災民最實際的幫助，也展現產業界攜手共度難關的力量。

廖全平受訪表示，各品牌這5天內已捐贈超過1500的家電產品，總價值估逾1700萬元，盼能募集到2000件以上，總價超過2000萬；募集來的家電將透過經濟部商業發展署分配、分發給需要者。

凌晨才從花蓮光復鄉災區回到台北的經濟部次長賴建信表示，除政府集體總動員，也感謝在連假期間不斷湧入光復鄉救災的「鏟子超人」，然而，這次洪流沖入家戶，各界都搶著在泥沙凝固之前清運，清完淤泥後，許多家戶都因災害家電泡水，經濟部將比照先前颱風丹娜絲合作經驗，盡快把物資送入災民家中。

此次響應品牌包括LG、Panasonic、三星、聲寶、夏普、日立冷氣、日立家電、東元、格力變頻空調、惠而浦、冰點空調、台灣三菱電機、奇美、萬士益、大同、禾聯、台灣三洋、Sony、日本富士通、金嗓伴唱機、冠捷科技、華菱冷氣、NWT威技電器、基隆天顯宮等，募集到洗衣機、冰箱、冷氣機、智慧風扇、微波爐、電視機及伴唱機等。

堰塞湖 馬太鞍溪

