朱立倫：認同花蓮洪災應究責 但不能政治化、搞對立

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰昨允諾全力協助災區復原，同時將展開必要的檢討究責。國民黨主席朱立倫今天表示，防災救災還有很多檢討之處，有需要修法或重新調整的，國民黨一定全力支持；他也認為應該徹底反省檢討、究責，但絕對不能政治化、搞對立。

朱立倫今在中常會指出，過去一周看到很多民眾共同出錢出力、到花蓮當鏟子超人，他要特別感謝國民黨很多同志，不論是各地方政府到黨部人員、青年團很多年輕朋友，都直接到花蓮當志工，黨中央都要求大家，這個時候就是鏟子超人，不需要出名，不需要穿著什麼背心、展示任何黨派符號。

朱立倫說，這時候沒有分任何政黨，大家都是志工，願意出錢出力為花蓮來努力都是最值得佩服的，這個時候需要的是汗水，不需要的是口水，需要的是團結，更不需要切割跟對立。

朱立倫說，這次防災救災上，的確還有非常多需要檢討的地方，卓榮泰也公開提到要究責，他認為應該要徹底反省檢討究責，但絕對不能政治化、不能夠搞對立。救災過程當中，最重要的是統合的力量，現在的救災、防災是複合式的管理，沒有分中央地方、各部會或哪個單位，因此，複合式的災害管理跟救援工作，的確需要加強。

朱立倫表示，在管理法令、災害準備或救援機制上，也到需要再整合檢討的地方，只要有任何需要修法或任何需要重新調整，國民黨一定全力支持。

他也提到，在過程中，花蓮縣政府與縣長徐榛蔚受到非常多委屈，除了要救災、慰問災民，還要闢謠，每天要面對非常多口水式的攻擊，真的完全不必要，「這時候救災還要分藍綠？還要分政黨嗎？」如果因為政黨、政治立場不同就要攻擊，對縣府和所有同仁非常不公平，不管是中央到地方的救災人員，都要全力力挺，很多後續工作還要大家持續努力。

由於災情嚴峻，國民黨主席選舉有陣營傳出，希望減少辯論會極政見說明會場次，國民黨發言人鄧凱勛表示，黨中央非常認同應嘎把心力放在救災復原工作，但這需要六位候選人共識才能辦理，目前六人想法略有不同，會再跟各團隊協調，保持密切溝通。

堰塞湖 馬太鞍溪 國民黨 朱立倫 卓榮泰

