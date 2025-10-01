花蓮光復法會提「小林村」 陳其邁：這是傷口灑鹽

媒體報導，一名宗教人士在花蓮光復罹難者頭七法會上提及「小林村」引發爭議，高雄市長陳其邁說，不希望外界拿不同災害做類比，這對受難者家屬是傷口灑鹽，「我覺得大可不必」。

媒體報導，昨天在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流罹難者頭七法會上，現場一名宗教人士向花蓮縣長徐榛蔚說：「幸有傅立委，他的願力，他的功德，才能大事化小事，如果，假如像小林村，那就後果不堪設想，所以都是縣長的慈悲。」

此言論引發網路熱議，不少民眾批評該言論無同理心。陳其邁今天出席活動時被問及此事，他說，「我們真的很遺憾」，每一個災害都是不幸，尤其有人員的傷亡，不希望大家拿不同的災害、不同的原因來做類比，「這樣是對過去災害傷痛的受難家屬傷口撒鹽，我覺得大可不必。」

陳其邁表示，目前花蓮還在救災、重建階段，重建之路是漫漫長路，需要社會各界持續關心；高雄市政府環保局、工務局、水利局，昨天有派了數十輛車輛和人員持續投入救災重建的工作。

陳其邁強調，「雖然高雄離花蓮非常遠，但我們都是花蓮人」，希望花蓮人民能夠趕快重建家園、恢復正常生活，這個是大家共同的期待。希望大家不分朝野、藍綠、縣市，心與花蓮同在，如果有任何高雄市政府能夠幫得上忙的地方，高雄一定全力以赴。

