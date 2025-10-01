台南加派人力機具協助花蓮 秘書長：「這一情況」毫不猶豫強制撤離

台南市秘書長尤天厚主持「丹娜絲颱風風災復原工作進度記者會」，對於花蓮堰塞湖溢流災害，強調一旦災害確定將造成人民生命安全威脅，市府必定毫不猶豫地執行強制撤離。

尤天厚說明，依據災害防救法第24條規定，為了保護人民生命財產安全，直轄市政府在災害發生或有發生之虞時，應勸告或強制撤離並妥適安置。強制撤離雖是選項，但必須符合比例原則，若情況急迫，強制撤離是唯一選擇；若災情仍可控，則會先以勸告或提醒方式進行。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，大量泥沙沖入民宅村落，台南市也派出環保局、民政局、水利局與工務局前往花蓮支援，抱持「同島一命」的心情，回饋在0121震災與丹娜絲風災時，台南所受到的各界幫助。他呼籲各縣市持續以這樣的精神，攜手互助，共同面對災害挑戰。

市府說明目前災後復建進度，工務局表示，截至9月30日止，全市受災面積20平方公尺以上民宅登記媒合3639戶，已全數完成現勘，其中1005戶完成簽約，817戶完工、102戶施工中；其中安排媒合的弱勢戶共359戶，政府提供全額補助，目前已有238戶完成修繕。另針對結構受損嚴重、不堪居住的房屋，市府提供政府代拆或補助自行拆除2萬元的方案。截至目前，申請拆除533件，已完成161件，另115件經審核無產權爭議，將續辦拆除。

為了鼓勵廠商投入，政府也推出「上工津貼」，補助對象為協助丹娜絲風災受災戶修復受損住宅的施工廠商，補助金額依照協助修復的房屋面積，提供每棟最高新台幣三萬元，申請期限至115年2月11日，可洽各區公所申請。

民政局指出，部分民眾選擇暫不修繕，原因包括價格考量、施作內容與材質不符、產權不清或自力修繕等。市府尊重住戶意願，並透過「無修繕意願調查表」掌握狀況，以避免資源空轉；各區公所也持續追蹤並以電話方式提醒民眾，第二波媒合延長至10月6日，簽約即可獲得中央鼓勵金1.5萬元。

尤天厚強調，市府團隊持續以跨局處合作模式推動災後重建，將修繕、拆除、補助、清運等工作同步推進，並持續透過記者會向市民更新資訊，讓民眾能了解政府最新工作進度，並維護自己的權益。 台南市府動員人員與機具前進花蓮協助災後復原。圖／南市工務局提供 丹娜絲颱風後又面臨楊柳颱風威脅，台南市預防性強制撤離有安全疑慮的居民。圖／取自台南市官網 台南市祕書長尤天厚（中）主持丹娜絲颱風風災復原工作進度記者會。圖／台南市府提供

