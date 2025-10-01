快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

台南加派人力機具協助花蓮 秘書長：「這一情況」毫不猶豫強制撤離

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風後又面臨楊柳颱風威脅，台南市預防性強制撤離有安全疑慮的居民。圖／取自台南市官網
丹娜絲颱風後又面臨楊柳颱風威脅，台南市預防性強制撤離有安全疑慮的居民。圖／取自台南市官網

台南市秘書長尤天厚主持「丹娜絲颱風風災復原工作進度記者會」，對於花蓮堰塞湖溢流災害，強調一旦災害確定將造成人民生命安全威脅，市府必定毫不猶豫地執行強制撤離。

尤天厚說明，依據災害防救法第24條規定，為了保護人民生命財產安全，直轄市政府在災害發生或有發生之虞時，應勸告或強制撤離並妥適安置。強制撤離雖是選項，但必須符合比例原則，若情況急迫，強制撤離是唯一選擇；若災情仍可控，則會先以勸告或提醒方式進行。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流後，大量泥沙沖入民宅村落，台南市也派出環保局、民政局、水利局與工務局前往花蓮支援，抱持「同島一命」的心情，回饋在0121震災與丹娜絲風災時，台南所受到的各界幫助。他呼籲各縣市持續以這樣的精神，攜手互助，共同面對災害挑戰。

市府說明目前災後復建進度，工務局表示，截至9月30日止，全市受災面積20平方公尺以上民宅登記媒合3639戶，已全數完成現勘，其中1005戶完成簽約，817戶完工、102戶施工中；其中安排媒合的弱勢戶共359戶，政府提供全額補助，目前已有238戶完成修繕。另針對結構受損嚴重、不堪居住的房屋，市府提供政府代拆或補助自行拆除2萬元的方案。截至目前，申請拆除533件，已完成161件，另115件經審核無產權爭議，將續辦拆除。

為了鼓勵廠商投入，政府也推出「上工津貼」，補助對象為協助丹娜絲風災受災戶修復受損住宅的施工廠商，補助金額依照協助修復的房屋面積，提供每棟最高新台幣三萬元，申請期限至115年2月11日，可洽各區公所申請。

民政局指出，部分民眾選擇暫不修繕，原因包括價格考量、施作內容與材質不符、產權不清或自力修繕等。市府尊重住戶意願，並透過「無修繕意願調查表」掌握狀況，以避免資源空轉；各區公所也持續追蹤並以電話方式提醒民眾，第二波媒合延長至10月6日，簽約即可獲得中央鼓勵金1.5萬元。

尤天厚強調，市府團隊持續以跨局處合作模式推動災後重建，將修繕、拆除、補助、清運等工作同步推進，並持續透過記者會向市民更新資訊，讓民眾能了解政府最新工作進度，並維護自己的權益。

台南市府動員人員與機具前進花蓮協助災後復原。圖／南市工務局提供
台南市府動員人員與機具前進花蓮協助災後復原。圖／南市工務局提供
丹娜絲颱風後又面臨楊柳颱風威脅，台南市預防性強制撤離有安全疑慮的居民。圖／取自台南市官網
丹娜絲颱風後又面臨楊柳颱風威脅，台南市預防性強制撤離有安全疑慮的居民。圖／取自台南市官網
台南市祕書長尤天厚（中）主持丹娜絲颱風風災復原工作進度記者會。圖／台南市府提供
台南市祕書長尤天厚（中）主持丹娜絲颱風風災復原工作進度記者會。圖／台南市府提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

嘉義縣重創受災戶感同身受 物資人力馳援花蓮光復鄉洪災區

秋颱醞釀發展中 粉專：中秋節前後1到2個颱風恐生成

花蓮堰塞湖溢流光復釀災 傅崐萁：813早要求納入丹娜絲風災重建條例

颱風樺加沙將接近 台南加速丹娜絲風災屋損修繕

相關新聞

【重磅快評】卓榮泰究責堰塞湖只是徐國勇的一塊拼圖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災變，閣揆卓榮泰翌日趕赴災區卻和藍委爆發口角，卓表示不是來究責的。但究責終不可免，卓揆昨赴立院報告，重...

花蓮光復法會提「小林村」 陳其邁：這是傷口灑鹽

媒體報導，一名宗教人士在花蓮光復罹難者頭七法會上提及「小林村」引發爭議，高雄市長陳其邁說，不希望外界拿不同災害做類比，這...

「鏟子超人」熱血花蓮救災 石崇良喊話「不要太逞強」別忘補充水分

花蓮馬太鞍溪溢流重創光復鄉，「鏟子超人」熱血救災讓人感動，但傳出有人回來後出現發燒、喉嚨痛等狀況，甚至橫紋肌溶解症進加護...

台南藍軍請中央鬆綁 讓「鏟子移工」接棒花蓮救災

花蓮堰塞湖潰堤救災，來自全台各地的鏟子超人一波波湧入，台南市議會國民黨團今天在勞工局工作報告時表示，花蓮救災再度讓外界看...

撐9天快崩潰！花蓮部落青年憂疫病爆發 籲政府正視急迫需求

洪災重創花蓮縣光復鄉，Fata’an原民部落身受其害，起初部落青年組成自救會保護家園及族人，今發聲明指出，外界生活逐漸恢...

賴總統：為花蓮逝者哀悼 縣市長應多留意防救災基本功

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，要一起為在花蓮光復逝去的國人同胞哀悼，願亡者安息，也祝福傷者早日康復。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。