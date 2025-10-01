快訊

影／國軍5作戰區增派500官兵抵花蓮 軍民合力重建家園

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

花蓮縣光復地區災情仍在搶救中，國軍第5作戰區今天持續投入救災行動，增派500名官兵，軍民合力抬出受困車輛，清除泥濘下的雜物，全力投入災後復原第一線，希望以最快速度協助居民重建家園，恢復正常生活。

增派投入的兵力今天已抵達災區開始協助災民重建家園，官兵鏟除淤泥、清理廢棄物，也傾聽災民需求，與地方居民攜手並肩。

第5作戰區五二工兵群連夜運用重型機具，爭分奪秒投入搶修，與民間企業共同運用機具協力作業，在黑夜中點亮希望之光，災區夜間可看到機具和人力穿梭搶修中。

國軍第5作戰區今天持續投入救災行動，增派500名官兵到花蓮災區，軍民合力重建家園。圖／軍方提供
堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

事權統一！「鏟子超人」由軍方統一調度 軍用卡車載送前進偏遠災區

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創，許多「鏟子超人」進入災區救災。中央前進協調所總協調官季連成表示，規畫軍方在車站用卡車...

力拚秋節前恢復光復鄉！總協調官下令晚上軍方接手 24小時清淤泥垃圾

花蓮光復災後復原持續中，中央前進協調所新任總協調官、行政院政務委員季連成今首次主持記者會，強調進度的管制是未來的重要的目...

中央前進所總協調官「新政」！下令國軍進駐7村 各村指揮官中校以上

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災災後復原持續，行政院拉高中央前進協調所總協調官的層級，改由行政院政務委員季連成擔任，今是他首次記者...

在日為花蓮賑災 奈良美智「麥克筆刺青」募款 台展覽先捐200萬

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建，包括國內外人士。正在台灣舉辦展覽的日本藝術家奈良美智心繫...

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院設立中央災害應變中心前進協調所，總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低，行政院指出，...

拚命救災卻累垮！鏟子超人們返家掛病號 他曝友人橫紋肌溶解送ICU急救

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大批自發性的「鏟子超人」，前往災區協助災民剷除淤泥，不過卻有不少人返家後身體出現不適的狀況，包括發燒、喉嚨痛等...

