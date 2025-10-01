聽新聞
影／國軍5作戰區增派500官兵抵花蓮 軍民合力重建家園
花蓮縣光復地區災情仍在搶救中，國軍第5作戰區今天持續投入救災行動，增派500名官兵，軍民合力抬出受困車輛，清除泥濘下的雜物，全力投入災後復原第一線，希望以最快速度協助居民重建家園，恢復正常生活。
增派投入的兵力今天已抵達災區開始協助災民重建家園，官兵鏟除淤泥、清理廢棄物，也傾聽災民需求，與地方居民攜手並肩。
第5作戰區五二工兵群連夜運用重型機具，爭分奪秒投入搶修，與民間企業共同運用機具協力作業，在黑夜中點亮希望之光，災區夜間可看到機具和人力穿梭搶修中。
