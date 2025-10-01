「鏟子超人」來災區不用擔心 流動廁所設上百座

花蓮光復災後重建家園中，大量「鏟子超人」也湧入幫忙。縣府今宣布力拚中秋節前完成基本清淤，不只24小時，且集中火力深夜清淤，10月1起開始清溝、10月2日起則是洗街。另外，災區30處設有流動廁所共135座。

花蓮縣政府行政暨研考處處長陳建村今在縣府記者會說明，縣府環保局和清淤單位目標力拚中秋節前完成災區基本清理，包含重災戶家園、街道巷弄，會是24小時不眠不休地進行。也因災區巷弄非常狹窄，彈簧床、冰箱、沙發、桌椅等部分大型家具還在家戶門口，同時有待清除淤泥，目前會分流進行相關工作。

他說，清淤集中火力在深夜進行，10月1起開始清溝、10月2日起開始洗街，呼籲大眾白天或入夜經過清理現場可留個空間。

陳建村表示，災區仍有非常多受損車輛，縣府有至少12輛拖吊車執行拖吊，以利巷道讓出空間給所有救災工作可有車輛調度空間。受損車輛會放置在大農大富平地森林園區停車場，鄉親可撥打專線0910614250查詢。

他說，為了加強救災動能，縣府徵求夾子車、山貓、怪手等重型機具支援，呼籲外界共同投入災區搶救與復健行動，意者可聯絡專線0972223415。

善心物資領取部分，陳建村強調以現場狀況為主，物資地點位在大進村的光復糖廠東南方的停車場，需要者若方便可前來領取，不方便者可撥打專線0966589021。至於災後醫療服務，鄉親可就近就醫領藥，光復糖廠服務即日起至10月9日上午9時至下午5時30分。

陳建村指出，災區很多地方沒有水，廁所無法使用，縣府已在光復鄉設置多座流動廁所，包含光復國中有14座、光復商工11座、馬太鞍教會4座、中油光復站5座、光復鄉公所5座。 花蓮縣府在光復鄉30處設置135座流動廁所，包含光復國中有14座、光復商工11座、馬太鞍教會4座、中油光復站5座、光復鄉公所5座。圖／取自花蓮縣政府官網

