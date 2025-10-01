快訊

「鏟子超人」來災區不用擔心 流動廁所設上百座

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
距離光復車站較遠處仍有許多民家需要清淤。記者李隆揆／攝影
距離光復車站較遠處仍有許多民家需要清淤。記者李隆揆／攝影

花蓮光復災後重建家園中，大量「鏟子超人」也湧入幫忙。縣府今宣布力拚中秋節前完成基本清淤，不只24小時，且集中火力深夜清淤，10月1起開始清溝、10月2日起則是洗街。另外，災區30處設有流動廁所共135座。

花蓮縣政府行政暨研考處處長陳建村今在縣府記者會說明，縣府環保局和清淤單位目標力拚中秋節前完成災區基本清理，包含重災戶家園、街道巷弄，會是24小時不眠不休地進行。也因災區巷弄非常狹窄，彈簧床、冰箱、沙發、桌椅等部分大型家具還在家戶門口，同時有待清除淤泥，目前會分流進行相關工作。

他說，清淤集中火力在深夜進行，10月1起開始清溝、10月2日起開始洗街，呼籲大眾白天或入夜經過清理現場可留個空間。

陳建村表示，災區仍有非常多受損車輛，縣府有至少12輛拖吊車執行拖吊，以利巷道讓出空間給所有救災工作可有車輛調度空間。受損車輛會放置在大農大富平地森林園區停車場，鄉親可撥打專線0910614250查詢。

他說，為了加強救災動能，縣府徵求夾子車、山貓、怪手等重型機具支援，呼籲外界共同投入災區搶救與復健行動，意者可聯絡專線0972223415。

善心物資領取部分，陳建村強調以現場狀況為主，物資地點位在大進村的光復糖廠東南方的停車場，需要者若方便可前來領取，不方便者可撥打專線0966589021。至於災後醫療服務，鄉親可就近就醫領藥，光復糖廠服務即日起至10月9日上午9時至下午5時30分。

陳建村指出，災區很多地方沒有水，廁所無法使用，縣府已在光復鄉設置多座流動廁所，包含光復國中有14座、光復商工11座、馬太鞍教會4座、中油光復站5座、光復鄉公所5座。

花蓮縣府在光復鄉30處設置135座流動廁所，包含光復國中有14座、光復商工11座、馬太鞍教會4座、中油光復站5座、光復鄉公所5座。圖／取自花蓮縣政府官網
花蓮縣府在光復鄉30處設置135座流動廁所，包含光復國中有14座、光復商工11座、馬太鞍教會4座、中油光復站5座、光復鄉公所5座。圖／取自花蓮縣政府官網

事權統一！「鏟子超人」由軍方統一調度 軍用卡車載送前進偏遠災區

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創，許多「鏟子超人」進入災區救災。中央前進協調所總協調官季連成表示，規畫軍方在車站用卡車...

力拚秋節前恢復光復鄉！總協調官下令晚上軍方接手 24小時清淤泥垃圾

花蓮光復災後復原持續中，中央前進協調所新任總協調官、行政院政務委員季連成今首次主持記者會，強調進度的管制是未來的重要的目...

中央前進所總協調官「新政」！下令國軍進駐7村 各村指揮官中校以上

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災災後復原持續，行政院拉高中央前進協調所總協調官的層級，改由行政院政務委員季連成擔任，今是他首次記者...

在日為花蓮賑災 奈良美智「麥克筆刺青」募款 台展覽先捐200萬

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建，包括國內外人士。正在台灣舉辦展覽的日本藝術家奈良美智心繫...

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院設立中央災害應變中心前進協調所，總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低，行政院指出，...

拚命救災卻累垮！鏟子超人們返家掛病號 他曝友人橫紋肌溶解送ICU急救

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大批自發性的「鏟子超人」，前往災區協助災民剷除淤泥，不過卻有不少人返家後身體出現不適的狀況，包括發燒、喉嚨痛等...

