花蓮旅宿暖心助「鏟子超人」 縣府揭災後收容人數降有2大原因

花蓮光復鄉堰塞湖洪災進入第9天，除了受災戶外，每天大量「鏟子超人」湧入幫忙，安置也是問題。花蓮地區旅館業者持續投入災後服務與接待，每天有約800名入住縣內旅宿，花蓮縣旅館商業同業公會也居中協調，不少業者針對提供公益優惠甚至免費價格，減輕志工負擔。

花蓮縣政府行政暨研考處處長陳建村今在縣府記者會說明報告，截至今日傷亡失聯情形，罹難18人、失聯6人，受傷125人。目前收容總數482人，包含大進國小203人、大全鄉立托兒所30人、虎爺溫泉會館249人，數字已從日前547人下降至527人、482人，整體減少的原因是家裡暫時勉強可以回去居住、親友協助。

花蓮縣旅館商業同業公會表示，教師節3天連假就有將近12萬人次進出光復車站，大批「鏟子超人」來幫忙救災，縣內多位旅館業者也都很希望盡一分心力。

在志工住宿部分，公會與多家旅宿協調，部分業者提供免費住宿，還有相當多旅宿業者以低於一般市價、公益性質的優惠價格提供住宿，減輕志工到花蓮救災的經濟負擔。

此外，旅館公會也受政府委託，配合中央推出的「安心住、政府付」政策，媒合災民入住旅宿，目前媒合人數為324人。

花蓮旅館公會理事長張琄菡說，目前每天約800名受災居民與志工入住各旅宿，另包含救難隊伍、專業支援團隊等，加總每天服務與住宿人次持續上升。

張琄菡說，所有合作旅宿都提供合理且低於常態標準的房價，不僅協助災民及志工，也讓來到花蓮旅客安心。特別是針對辛苦的志工超人們，所有旅館平日均提供雙人房不到2000元、最低1000元的價格，都希望善盡社會責任，為救災盡心力。

她說，原本規畫是限定志工在指定區域內媒合住宿，但考量大量志工陸續湧入，因此由各旅館依實際狀況彈性調整。

花蓮旅館公會表示，感謝所有共同努力、無私付出的花蓮旅宿業者，在救災關鍵時刻，讓災民及志工獲得最及時的支持，未來也會與中央及花蓮縣府攜手合作，不斷提升災區服務效能。

商品推薦