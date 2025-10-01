快訊

台灣成全球最大俄羅斯輕油進口國 環團點名恐受制裁威脅半導體產業

11月恐失聯！LINE將停止支援舊版APP 快檢查設備可否升級

MLB／大谷翔平雙響、道奇5轟炸翻紅人 山本扛聽牌戰

事權統一！「鏟子超人」由軍方統一調度 軍用卡車載送前進偏遠災區

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中央前進協調所總協調官季連成表示，規畫軍方在車站用卡車載送志工，指揮調度志工前進需要幫忙的村落。記者王思慧／攝影
中央前進協調所總協調官季連成表示，規畫軍方在車站用卡車載送志工，指揮調度志工前進需要幫忙的村落。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創，許多「鏟子超人」進入災區救災。中央前進協調所總協調官季連成表示，規畫軍方在車站用卡車載送志工，指揮調度志工前進需要幫忙的村落，希望在任務分配下，做最有效的救災管理。

今天上午8時，光復車站湧入許多志工，月台上大排長龍，大家都穿著雨鞋、拿著鏟子、鐵鍬等工具，聽從台鐵人員指示出站。

季連成指出，志工有80％以上都是年輕人，依照車站志工登記人數為500人左右，跟連假相比有銳減，政府歡迎志工持續幫忙恢復光復家園，救災過程中的協助一視同仁。為避免人力浪費，希望志工接受軍方調度，搭乘軍用卡車前進災區，避免不節制影響災區進而造成困擾。

季連成表示，光復鄉有7個村受災，每村的指揮官由軍方中校階以上擔任指揮官，有村長、縣府環保局同仁協助，中央也會派同仁一起工作，期待志工進到災區後，接受指揮官管理，做最有效的救災管理。

在「節制」用詞上，季連成說，這是指工作任務上的調整與分配，「不是志工想要做什麼就做什麼」，讓最需要的地方有志工幫忙，才不會雜亂無章。過去災區沒有整合，希望每村指揮官、村長等人負責，志工救援部隊受到統一調派，效率會更好。

另外，環境部指出，現在清淤車輛單向行駛，昨天出動機具有255台、人數有481人，清淤達到9681公噸，是災後的最高數量；在環境消毒方面，每2天暫至場會消毒一次，民眾也可向村長登記家園消毒，消毒劑都準備好充分無虞。

今天一早仍有大批志工抵達光復車站救災，月台一度塞爆。記者王思慧／攝影
今天一早仍有大批志工抵達光復車站救災，月台一度塞爆。記者王思慧／攝影
今天一早仍有大批志工抵達光復車站救災。記者王思慧／攝影
今天一早仍有大批志工抵達光復車站救災。記者王思慧／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人

延伸閱讀

鏟子超人後援來了！南投縣組隊馳援花蓮 配備挖土機、鏟土機清淤

力拚秋節前恢復光復鄉！總協調官下令晚上軍方接手 24小時清淤泥垃圾

中央前進所總協調官「新政」！下令國軍進駐7村 各村指揮官中校以上

光復災區仍見志工湧入 「雨鞋留給下一人」成最美風景

相關新聞

事權統一！「鏟子超人」由軍方統一調度 軍用卡車載送前進偏遠災區

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創，許多「鏟子超人」進入災區救災。中央前進協調所總協調官季連成表示，規畫軍方在車站用卡車...

力拚秋節前恢復光復鄉！總協調官下令晚上軍方接手 24小時清淤泥垃圾

花蓮光復災後復原持續中，中央前進協調所新任總協調官、行政院政務委員季連成今首次主持記者會，強調進度的管制是未來的重要的目...

中央前進所總協調官「新政」！下令國軍進駐7村 各村指揮官中校以上

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災災後復原持續，行政院拉高中央前進協調所總協調官的層級，改由行政院政務委員季連成擔任，今是他首次記者...

在日為花蓮賑災 奈良美智「麥克筆刺青」募款 台展覽先捐200萬

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建，包括國內外人士。正在台灣舉辦展覽的日本藝術家奈良美智心繫...

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院設立中央災害應變中心前進協調所，總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低，行政院指出，...

拚命救災卻累垮！鏟子超人們返家掛病號 他曝友人橫紋肌溶解送ICU急救

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大批自發性的「鏟子超人」，前往災區協助災民剷除淤泥，不過卻有不少人返家後身體出現不適的狀況，包括發燒、喉嚨痛等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。