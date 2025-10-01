事權統一！「鏟子超人」由軍方統一調度 軍用卡車載送前進偏遠災區
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創，許多「鏟子超人」進入災區救災。中央前進協調所總協調官季連成表示，規畫軍方在車站用卡車載送志工，指揮調度志工前進需要幫忙的村落，希望在任務分配下，做最有效的救災管理。
今天上午8時，光復車站湧入許多志工，月台上大排長龍，大家都穿著雨鞋、拿著鏟子、鐵鍬等工具，聽從台鐵人員指示出站。
季連成指出，志工有80％以上都是年輕人，依照車站志工登記人數為500人左右，跟連假相比有銳減，政府歡迎志工持續幫忙恢復光復家園，救災過程中的協助一視同仁。為避免人力浪費，希望志工接受軍方調度，搭乘軍用卡車前進災區，避免不節制影響災區進而造成困擾。
季連成表示，光復鄉有7個村受災，每村的指揮官由軍方中校階以上擔任指揮官，有村長、縣府環保局同仁協助，中央也會派同仁一起工作，期待志工進到災區後，接受指揮官管理，做最有效的救災管理。
在「節制」用詞上，季連成說，這是指工作任務上的調整與分配，「不是志工想要做什麼就做什麼」，讓最需要的地方有志工幫忙，才不會雜亂無章。過去災區沒有整合，希望每村指揮官、村長等人負責，志工救援部隊受到統一調派，效率會更好。
另外，環境部指出，現在清淤車輛單向行駛，昨天出動機具有255台、人數有481人，清淤達到9681公噸，是災後的最高數量；在環境消毒方面，每2天暫至場會消毒一次，民眾也可向村長登記家園消毒，消毒劑都準備好充分無虞。
