鏟子超人後援來了！南投縣組隊馳援花蓮 配備挖土機、鏟土機清淤
花蓮堰塞湖潰決造成災情嚴重，光復鄉街道與住家被厚重汙泥覆蓋。南投縣府今天馳援6輛機具進駐災區，除支援道路搶通外，小型挖土機與鏟土機可直接進入受災住戶環境，加快清除屋內淤泥，協助居民盡早恢復生活。
南投縣長許淑華指示工務處整合可動員資源，，由工務處長張弘岳帶隊，工務處技正葉朝棋帶領縣府搶通廠商組成的隊伍趕赴花蓮。出發前，張弘岳特別叮囑人員遵守指揮、確保安全，並強調「災後重建，分秒必爭」。
張弘岳指出，此次出動的鏟土機2輛、挖土機2輛及傾卸貨車2輛，能配合災區清理需求，尤其小型挖土機與鏟土機能深入屋內，快速剷除泥漿，減少居民生活不便。他說，許淑華對花蓮重建十分關切，要求工務處持續盤點可用資源，視災區需求接力提供支援。
隨著連假結束，災區居民憂心「鏟子超人」銳減，南投縣民也在網路自發號召組隊攜帶鏟子、圓鍬等工具，趕往花蓮協助清淤，盼與機具並肩，加快清理進度。
縣府表示，光復鄉許多街道仍被泥漿覆蓋，若曝曬硬化，將大幅增加清除難度，因此這次南投支援的機具是依救災需求精準調度，並已納入國軍現場指揮系統，避免交通衝擊。未來如花蓮有後續需求，南投縣將持續提供必要協助，與災區居民共度難關。
