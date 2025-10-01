9天清淤1萬立方公尺… 桃園救災隊「一周一輪調」續援花蓮

花蓮縣光復鄉災後復原進入第9天，桃市府連日來動員眾多局處投入救災。桃園市長張善政今在市政會議表示，桃園團隊在進入災區一周內，已清理超過1萬立方公尺的廢棄物；桃園是都會區原住民人數最多的城市，市府更有責任伸出援手，並建立人力輪調機制，持續投入救災人力。

張善政說，在洪災發生當天，他即指示原民局及相關局處開始動員，次日工務局養工處、航空城工程處、環保局環管處等單位，和建管處動員的桃園建設相關業者和重型機具，即前往光復鄉支援，由於受災情況嚴重，災區街道還布滿淤泥與被洪水摧毀的家具。

張善政說，由於白天有大量熱心民眾與志工湧入協助，反而造成馬路上人、車、機具混雜，影響救災效率，因此桃園市府的同仁選擇承擔「大夜班」的清淤工作，從晚上8點到隔天早上8點，共12個小時，在夜間光線不足的情況下，同仁必須調度探照大燈等設備清理，辛苦程度可想而知。

張善政提到，因洪災夾帶大量汙泥，甚至沖毀當地的垃圾掩埋場，將垃圾帶入市區街道，因此桃市環保局也協助清理超過300噸的垃圾；另，光復市區外圍的農地受災嚴重，優良土壤被汙泥完全覆蓋，甚至有多年復育成功的稻作成果付諸流水，為此，桃市農業局也動員青農與智慧農耕隊，清理從上游沖下來的大型樹幹、樹枝等，以協助農地復耕。

張善政表示，同仁非常辛苦，但連續進行12小時的大夜班工作難以持久，因此市府將建立輪調機制，確保人力能持續投入，從明天開始，水務局的工程同仁將接替養工處與航空城工程處的同仁，進行為期一周的輪值，之後將再派其他局處人員接替，直到災情穩定為止。

他也提到，桃園團隊在現場的努力獲得當地居民極大的感激，甚至在花蓮縣政府的協調會議上，當聽到是「桃園市政府派來的救災人員」時，全場人士都鼓掌致謝，讓同仁深感溫暖；考量部分桃園的原住民市民可能希望將年邁的家人從光復接上來，他已責成原民局與社會局做好配套措施，包括住宿與生活所需，讓所有市民能夠安心。

商品推薦