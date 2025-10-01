快訊

力拚秋節前恢復光復鄉！總協調官下令晚上軍方接手 24小時清淤泥垃圾

聯合報／ 記者林佳彣王思慧／花蓮即時報導
花蓮光復災後復原持續中，中央前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成（右一）今首次主持記者會，強調進度的管制是未來的重要的目標。記者王思慧／攝影
花蓮光復災後復原持續中，中央前進協調所總協調官、行政院政務委員季連成（右一）今首次主持記者會，強調進度的管制是未來的重要的目標。記者王思慧／攝影

花蓮光復災後復原持續中，中央前進協調所新任總協調官、行政院政務委員季連成今首次主持記者會，強調進度的管制是未來的重要的目標，也宣布中秋節前要完成所有工作，包含居民住家的清理、道路的清淤。

季連成今強調，救災工作定位在中秋節前，要完成所有工作，他所指的工作進度包含居民住家的清理、道路的清淤要全部完成，都是由每一個村的指揮官來負責。

他說，另外清淤部分，所有重要道路的垃圾跟淤泥的清理，會指派環境部擔任指揮官，來做道路清理，白天由環保署跟縣府環保局共同協力清淤道路，目標之一是希望道路清空，晚上工作由軍方接手，也就是24小時連續不斷地將道路的淤泥跟垃圾完全地清除。

花蓮光復災後復原持續中，中央宣布中秋節前要完成居民住家的清理、道路的清淤。記者林佳彣／攝影
花蓮光復災後復原持續中，中央宣布中秋節前要完成居民住家的清理、道路的清淤。記者林佳彣／攝影

