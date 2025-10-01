上班日仍赴光復挖土清淤 鏟子超人：仍有多處需要幫忙

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

花蓮搶災第9天，一早仍有來自各地的「鏟子超人」陸續到光復鄉協助清淤，從台北來到現場幫忙的王先生、許小姐及「馬克」，今天投入清淤第2天，他們分享自身經驗給有心協助清淤的志工參考，表示災區現場仍有許多居民需要人力協助重建家園。

平時經營個人網路頻道的馬克說，洪災發生後看到新聞報導及網路訊息感到非常難過，後來發現開始有志工到現場當「鏟子超人」，協助受災戶重建家園，他們上周就也想到現場幫忙，於是將各自的要務忙完後，相約昨天一起搭乘台鐵列車到光復鄉投入清淤工作。

王先生說，原本在網路上看到災情訊息已經很同情、很難過，等到實地到現場幫忙，看街道、民家塞滿淤泥一片狼藉，留在牆上的泥水線有一個成人那麼高，聽受災戶說自己如何脫險、苦惱家園被毀，又感覺更心疼了。

他說，昨天出發前參考網友貼文分享心得，聽說距離車站較遠的地方還有許多住戶需要幫忙，他們也決定往更遠處走，在敦厚路、中學街附近幫忙挖土，昨工作告一段落準備脫去雨鞋時，才發現鞋裡積了大灘汗水，「雖然辛苦但值得」。

許小姐也在網路社群上貼文，提供建議給前往現場擔任志工的民眾參考，並指出從光復車站往市區走20至30分鐘路程處，仍有很多戶人家需要幫忙，敦厚路172號仍有很多泥巴，希望仍有人力到場協助受災戶。

接受王先生等人幫助的住戶說，他和叔叔、姑姑等家人多居住在敦厚路上，洪災來臨時，家人都往高處跑，父親從一樓往上找，才在樓上找到人，一起避災；叔叔、姑姑家也很慘，大水一來鐵門都打不開，是洪水推著汽車撞破玻璃，人才得以逃出，不然可能也很危險。

「我們算幸運了」該名住戶說，他有朋友的父親到現在還沒找到。主要是很多長輩會擔心田地，又跑回田裡，大水來時不知道往哪裡跑。

今早與王先生等人一同前往街區協助清淤的，還有廖先生等兩名警職人員，他們勤餘之際投入救災，廖先生說，他在花蓮縣警局服務，洪災發生當天看到高中同學的限時動態貼文，很擔心同學們的安危，就開始協助運送物資到光復鄉，也利用休假時到現場挖土清淤，一早他加緊腳步投入清淤工作，「我今晚6點還要上班」。

從台北來到現場幫忙的王先生、許小姐及「馬克」，今天投入清淤第2天，他們分享自身經驗給有心協助清淤的志工參考，表示災區現場仍有許多居民需要人力協助重建家園。圖／馬克提供
距離光復車站較遠處仍有許多民家需要清淤。記者李隆揆／攝影
距離光復車站較遠處仍有許多民家需要清淤。記者李隆揆／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪

