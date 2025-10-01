中央前進所總協調官「新政」！下令國軍進駐7村 各村指揮官中校以上

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災災後復原持續，行政院拉高中央前進協調所總協調官的層級，改由行政院政務委員季連成擔任，今是他首次記者會，並宣布多項「新政」，包含國軍進駐7村，各村指揮官由軍方中校階以上的指揮官擔任。

中央前進協調所總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低，甚至有專家憂心，難調度國軍「大將軍」。行政院昨晚宣布，將由行政院政委季連成輪任總協調官，行政院顧問李孟諺輪任副總協調官。

今日是季連成首次主持花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害前進協調所記者會，他說，奉命擔任第二輪的總協調官，昨天完成交接，並報告昨日會議結果，首件事是微調機制，希望工作能量再更細緻化，救災腳步也調整，希望救災速度、效率更明確且更快。

季連成說，一是原來7個功能分組調整為12個功能分組，每1個功能分組的組長都由中央各部會12職等以上簡任級的參事擔任，位階全部提高，希望救援機制的效率能夠更好。

季連成指出，二是兵力調派的調整，以兵力畫分責任區為原則，讓所有救災部隊用責任的概念達成任務。以災區7個村來調整，每一村的指揮官都由軍方中校階以上的指揮官擔任，會有村長、縣府環保局同仁共2位協助工作，中央各部會也會每一村都會派一位同仁跟著一起工作，救災過程如果發現任何需求或困難，就立即解決災區問題。

他說，功能分組是責任區的分組，未來都以村、部落為主。指揮官進到村落後，他所管理的兵力包含自己軍隊兵力、救災兵力、分配的志工和機具，以及所有的工作進度，都由軍方指揮官全權處理。

季連成表示，三是調整整合會議，中央協調所會每天8時30分召開早上工作會報，檢討昨日、精進今日的救災過程，10時記者會。下午4時30分中央協調所會開下午工作會報，主要是提報今日工作進度與規畫明日工作進度。

季連成說，他下午6時會帶一個工作組參加花蓮縣政府災防會議，希望中央跟地方政府整合，看看地方政府有什麼問題需要中央來協助；昨天已經參加由縣長徐榛蔚主持的縣府災防會議，提了很多問題，中央也逐一解決。晚間7時參加國軍前進指揮所的會議，了解軍方的需求和問題，軍方7個指揮官也會報告工作過程的困難、整合及進度。

