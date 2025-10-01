在日為花蓮賑災 奈良美智「麥克筆刺青」募款 台展覽先捐200萬
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建，包括國內外人士。正在台灣舉辦展覽的日本藝術家奈良美智心繫花蓮，奈良美智基金會指出，奈良美智除頻頻在社群平台發文關心災情，在X發文宣布，將於10/4-10/5在日本福島縣音樂節「風とロック芋煮会」，發起以麥克筆在手臂上作畫的「麥克筆刺青」募款活動，打算把捐款送到台灣花蓮。
奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫第四站金瓜石於9月28日落幕，下一站將於12月移至嘉義。而在這期間，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，心繫台灣的奈良美智在X發文宣布，將於 10/4-10/5 在日本福島縣音樂節「風とロック芋煮会」，發起以麥克筆在手臂上作畫的「麥克筆刺青」募款活動，收費大約為成人 1000 日圓（約台幣 208 元）、小孩 500 日圓（約台幣 104 元），所有收入將全數捐出，並預計優先捐助較難獲得外界資源的地區。
奈良美智說：「我打算把捐款送到台灣花蓮。」（原文：台湾の花蓮に義援金を届けようと思っています。）
負責「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」在台唯一指定展覽周邊銷售單位大鴻藝術 BIGART指出，與奈良先生討論之後，決定捐出展覽周邊商品銷售部分所得200萬元台幣，希望可以幫助到這次受災民眾。
奈良美智さんが、台湾の花蓮に義援金を届けるために、風とロック芋煮会でマッキータトゥーをされるそうです！— Go Go Round This World! (@GoGoBooksCafe) September 30, 2025
2016年のオハラ☆ブレイクでも行っていて、私たちも描いていただきました❣️ https://t.co/GrftngoU8x pic.twitter.com/myLvk5KgTU
花蓮の洪水被害 死者17人に 行方不明7人の捜索続く 復旧ボランティアは2万人／台湾https://t.co/kqPBQdMuUD— 台湾ニュース＠中央社フォーカス台湾 (@focustaiwanjapa) September 28, 2025
23日に東部・花蓮県でせき止め湖から水があふれて発生した洪水被害で、中央災害対策センターによれば、28日午前9時時点の統計で死者は17人、行方不明者は7人となっている。 pic.twitter.com/UjWQTdPNyx
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言