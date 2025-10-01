快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

聽新聞
0:00 / 0:00

在日為花蓮賑災 奈良美智「麥克筆刺青」募款 台展覽先捐200萬

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建，包括國內外人士。正在台灣舉辦展覽的日本藝術家奈良美智心繫花蓮，奈良美智基金會指出，奈良美智除頻頻在社群平台發文關心災情，在X發文宣布，將於10/4-10/5在日本福島縣音樂節「風とロック芋煮会」，發起以麥克筆在手臂上作畫的「麥克筆刺青」募款活動，打算把捐款送到台灣花蓮。

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫第四站金瓜石於9月28日落幕，下一站將於12月移至嘉義。而在這期間，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，心繫台灣的奈良美智在X發文宣布，將於 10/4-10/5 在日本福島縣音樂節「風とロック芋煮会」，發起以麥克筆在手臂上作畫的「麥克筆刺青」募款活動，收費大約為成人 1000 日圓（約台幣 208 元）、小孩 500 日圓（約台幣 104 元），所有收入將全數捐出，並預計優先捐助較難獲得外界資源的地區。

奈良美智說：「我打算把捐款送到台灣花蓮。」（原文：台湾の花蓮に義援金を届けようと思っています。）

負責「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」在台唯一指定展覽周邊銷售單位大鴻藝術 BIGART指出，與奈良先生討論之後，決定捐出展覽周邊商品銷售部分所得200萬元台幣，希望可以幫助到這次受災民眾。

奈良美智在X發文宣布，將於10/4-10/5 在日本福島縣音樂節「風とロック芋煮会」，發起以麥克筆在手臂上作畫的「麥克筆刺青」募款活動，打算把捐款送到台灣花蓮。圖／擷取自臉書粉專奈良美智特展
奈良美智在X發文宣布，將於10/4-10/5 在日本福島縣音樂節「風とロック芋煮会」，發起以麥克筆在手臂上作畫的「麥克筆刺青」募款活動，打算把捐款送到台灣花蓮。圖／擷取自臉書粉專奈良美智特展
奈良美智在X發文宣布，將於10/4-10/5 在日本福島縣音樂節「風とロック芋煮会」，發起以麥克筆在手臂上作畫的「麥克筆刺青」募款活動，打算把捐款送到台灣花蓮。圖／擷取自臉書粉專奈良美智特展
奈良美智在X發文宣布，將於10/4-10/5 在日本福島縣音樂節「風とロック芋煮会」，發起以麥克筆在手臂上作畫的「麥克筆刺青」募款活動，打算把捐款送到台灣花蓮。圖／擷取自臉書粉專奈良美智特展

堰塞湖 馬太鞍溪 奈良美智

延伸閱讀

嘉義縣重創受災戶感同身受 物資人力馳援花蓮光復鄉洪災區

奈良美智、鹽田千春都來了！高美館「快樂島」打造跨國當代藝術夢境 以動漫反思當代社會

奈良美智聯名乖乖？最新聯名包裝曝光 台粉嗨喊：絕對買爆

認愛才5天！魏如萱小21歲新男友Ian重回舊愛若盈身邊 甜蜜約會依偎

相關新聞

力拚秋節前恢復光復鄉！總協調官下令晚上軍方接手 24小時清淤泥垃圾

花蓮光復災後復原持續中，中央前進協調所新任總協調官、行政院政務委員季連成今首次主持記者會，強調進度的管制是未來的重要的目...

中央前進所總協調官「新政」！下令國軍進駐7村 各村指揮官中校以上

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災災後復原持續，行政院拉高中央前進協調所總協調官的層級，改由行政院政務委員季連成擔任，今是他首次記者...

在日為花蓮賑災 奈良美智「麥克筆刺青」募款 台展覽先捐200萬

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建，包括國內外人士。正在台灣舉辦展覽的日本藝術家奈良美智心繫...

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院設立中央災害應變中心前進協調所，總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低，行政院指出，...

連假湧入6萬「鏟子超人」 光復鄉432戶仍陷泥中

教師節三天連假逾六萬名「鏟子超人」湧入光復鄉，昨收假後首日，仍有上萬人前往協助清淤。記者跟著志工去鏟土，眾人在大太陽下步...

拚命救災卻累垮！鏟子超人們返家掛病號 他曝友人橫紋肌溶解送ICU急救

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大批自發性的「鏟子超人」，前往災區協助災民剷除淤泥，不過卻有不少人返家後身體出現不適的狀況，包括發燒、喉嚨痛等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。