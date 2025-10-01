在日為花蓮賑災 奈良美智「麥克筆刺青」募款 台展覽先捐200萬

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建，包括國內外人士。正在台灣舉辦展覽的日本藝術家奈良美智心繫花蓮，奈良美智基金會指出，奈良美智除頻頻在社群平台發文關心災情，在X發文宣布，將於10/4-10/5在日本福島縣音樂節「風とロック芋煮会」，發起以麥克筆在手臂上作畫的「麥克筆刺青」募款活動，打算把捐款送到台灣花蓮。

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫第四站金瓜石於9月28日落幕，下一站將於12月移至嘉義。而在這期間，花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪患重創光復鄉，心繫台灣的奈良美智在X發文宣布，將於 10/4-10/5 在日本福島縣音樂節「風とロック芋煮会」，發起以麥克筆在手臂上作畫的「麥克筆刺青」募款活動，收費大約為成人 1000 日圓（約台幣 208 元）、小孩 500 日圓（約台幣 104 元），所有收入將全數捐出，並預計優先捐助較難獲得外界資源的地區。

奈良美智說：「我打算把捐款送到台灣花蓮。」（原文：台湾の花蓮に義援金を届けようと思っています。）

負責「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」在台唯一指定展覽周邊銷售單位大鴻藝術 BIGART指出，與奈良先生討論之後，決定捐出展覽周邊商品銷售部分所得200萬元台幣，希望可以幫助到這次受災民眾。

