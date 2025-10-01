光復災區仍見志工湧入 「雨鞋留給下一人」成最美風景
花蓮縣光復鄉災後復建之路仍漫長，今天光復火車站繼續有志工湧入，火車站旁可以看到離開志工留下的各種型號雨鞋供後來者使用，沾滿汙泥的雨鞋成為最美的風景，讓愛心一步一步傳承下去。
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災重創光復鄉，災後復建邁入第9天，光復鄉市區的主要道路汙泥已清除，民眾看到路中間的雙黃線「重見天日」，紛紛感謝志工幫忙。
今天上午持續有來自各地的志工湧入，這些被稱為「鏟子超人」的志工們，除了退休長輩外，也有年輕人排假避開教師節3天連假，還有宗教人士集體到災區。
光復火車站前可以看到志工留下的雨鞋與鏟子，自助交接給後來志工，這些雨鞋雖然還沾有汙泥，但卻是最美的風景。
網友紛紛留言「把裝備留給下一位超人」、「真的很超人 讓雨鞋鏟子變成光復車站紀念專區吧 永遠記載著台灣人對這片土地的愛」、「看到這些雨鞋跟鏟子，默默的敬禮+鞠躬」、「好感動的畫面！」、「愛心傳遞」。
