光復災區仍見志工湧入 「雨鞋留給下一人」成最美風景

中央社／ 花蓮縣1日電
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後重建還有一段很長的路，1日光復火車站繼續有志工湧入，火車站旁有離開志工留下的各種型號雨鞋供後來者使用，沾滿汙泥的雨鞋成為最美的風景，讓愛心一步一步傳承下去。中央社
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後重建還有一段很長的路，1日光復火車站繼續有志工湧入，火車站旁有離開志工留下的各種型號雨鞋供後來者使用，沾滿汙泥的雨鞋成為最美的風景，讓愛心一步一步傳承下去。中央社

花蓮縣光復鄉災後復建之路仍漫長，今天光復火車站繼續有志工湧入，火車站旁可以看到離開志工留下的各種型號雨鞋供後來者使用，沾滿汙泥的雨鞋成為最美的風景，讓愛心一步一步傳承下去。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災重創光復鄉，災後復建邁入第9天，光復鄉市區的主要道路汙泥已清除，民眾看到路中間的雙黃線「重見天日」，紛紛感謝志工幫忙。

今天上午持續有來自各地的志工湧入，這些被稱為「鏟子超人」的志工們，除了退休長輩外，也有年輕人排假避開教師節3天連假，還有宗教人士集體到災區。

光復火車站前可以看到志工留下的雨鞋與鏟子，自助交接給後來志工，這些雨鞋雖然還沾有汙泥，但卻是最美的風景。

網友紛紛留言「把裝備留給下一位超人」、「真的很超人 讓雨鞋鏟子變成光復車站紀念專區吧 永遠記載著台灣人對這片土地的愛」、「看到這些雨鞋跟鏟子，默默的敬禮+鞠躬」、「好感動的畫面！」、「愛心傳遞」。

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人

相關新聞

力拚秋節前恢復光復鄉！總協調官下令晚上軍方接手 24小時清淤泥垃圾

花蓮光復災後復原持續中，中央前進協調所新任總協調官、行政院政務委員季連成今首次主持記者會，強調進度的管制是未來的重要的目...

中央前進所總協調官「新政」！下令國軍進駐7村 各村指揮官中校以上

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災災後復原持續，行政院拉高中央前進協調所總協調官的層級，改由行政院政務委員季連成擔任，今是他首次記者...

在日為花蓮賑災 奈良美智「麥克筆刺青」募款 台展覽先捐200萬

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建，包括國內外人士。正在台灣舉辦展覽的日本藝術家奈良美智心繫...

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院設立中央災害應變中心前進協調所，總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低，行政院指出，...

連假湧入6萬「鏟子超人」 光復鄉432戶仍陷泥中

教師節三天連假逾六萬名「鏟子超人」湧入光復鄉，昨收假後首日，仍有上萬人前往協助清淤。記者跟著志工去鏟土，眾人在大太陽下步...

拚命救災卻累垮！鏟子超人們返家掛病號 他曝友人橫紋肌溶解送ICU急救

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大批自發性的「鏟子超人」，前往災區協助災民剷除淤泥，不過卻有不少人返家後身體出現不適的狀況，包括發燒、喉嚨痛等...

