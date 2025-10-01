拚命救災卻累垮！鏟子超人們返家掛病號 他曝友人橫紋肌溶解送ICU急救

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大批自發性的「鏟子超人」，前往災區協助災民剷除淤泥，不過卻有不少人返家後身體出現不適的狀況，包括發燒、喉嚨痛、拉肚子等，甚至有人得橫紋肌溶解，送進加護病房急救。

有鏟子超人在Threads上表示，「有人去完花蓮鏟土回來發燒的嗎？還有喉嚨痛」。文章曝光，發現許多人救災返家，也紛紛掛病號，「我是狂拉肚子，補充益生菌+電解水才好點」、「我好像蕁麻疹，有人也起疹子嗎」、「鏟完回來感冒簽，上班超痛苦」、「早上起來喉嚨痛咳嗽，沒精神」、「當天回來開始眼睛痛」。

甚至有網友透露，身邊一名82年次的朋友，參與救災回來後因橫紋肌溶解，目前在加護病房急救。他提醒大家環境、飲食、自身體力疾病等，都要列進投入救災的考量，請大家務必量力而為。

台北市公共衛生師公會提醒，民眾前往花蓮協助環境清理，長時間暴露於泥水、粉塵與黴菌環境，需佩戴口罩、防水手套與靴子，並及時更換被汙染衣物。高強度的搬運與清理工作易造成肌肉骨骼傷害，應安排輪班，避免長時間勞動；若出現發燒、腹瀉、皮膚紅腫或呼吸困難，應立即就醫。

