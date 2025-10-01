滿地泥濘擋不住愛！外國人看花蓮災區救災場面驚呼：只有台灣這樣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
來自全國各地「鏟子超人」進入花蓮光復鄉災區，協助災後復原工作，成為台灣最美的風景。記者季相儒／攝影
來自全國各地「鏟子超人」進入花蓮光復鄉災區，協助災後復原工作，成為台灣最美的風景。記者季相儒／攝影

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建。資深製作人王偉忠29日透過社群分享，搭高鐵時遇到一名關注花蓮災情的外國人，兩人聊起台灣的救災現場。對方再三強調「真的只有台灣會這樣做」，讓他忍不住感嘆「這就是台灣的精神」。

王偉忠在臉書分享，近日往返中南部工作，沿途透過社群媒體追蹤花蓮的情況，「滿地厚泥、真的辛苦、很感佩各位鏟子英雄的付出」。他在高鐵上與一名外國人聊起花蓮的災情，對方表示自己在世界各地做生意，去過很多地方，也看過很多災難，「真的只有台灣人會自動自發帶著鏟子到現場幫忙」，他再三強調，真的只有台灣會這樣做。

王偉忠提到，這三天正逢假期，許多人自發加入救災行列，不論是駕駛吊車、怪手與水車，還是拿著鏟子、穿上雨鞋搭火車前往現場，每個人都盡力伸出援手。此外，有人發放物資、也有人拿著水管刷子，幫這些英雄們的雨鞋沖刷掉泥濘，「這真的就是我們台灣的精神！非常感動」。

王偉忠也期盼政府能更加關懷與照顧人民，希望彼此都能安居樂業。文章曝光，網友們紛紛表示「台灣最美的風景就是人間有愛」、「人情味是台灣獨有的傳統文化」、「這些無數的無名英雄，真正的台灣之光」、「團結力量大，有錢出錢，有力出力」。

相關新聞

事權統一！「鏟子超人」由軍方統一調度 軍用卡車載送前進偏遠災區

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創，許多「鏟子超人」進入災區救災。中央前進協調所總協調官季連成表示，規畫軍方在車站用卡車...

力拚秋節前恢復光復鄉！總協調官下令晚上軍方接手 24小時清淤泥垃圾

花蓮光復災後復原持續中，中央前進協調所新任總協調官、行政院政務委員季連成今首次主持記者會，強調進度的管制是未來的重要的目...

中央前進所總協調官「新政」！下令國軍進駐7村 各村指揮官中校以上

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災災後復原持續，行政院拉高中央前進協調所總協調官的層級，改由行政院政務委員季連成擔任，今是他首次記者...

在日為花蓮賑災 奈良美智「麥克筆刺青」募款 台展覽先捐200萬

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流受創嚴重，各界持續投入救援與重建，包括國內外人士。正在台灣舉辦展覽的日本藝術家奈良美智心繫...

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院設立中央災害應變中心前進協調所，總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低，行政院指出，...

連假湧入6萬「鏟子超人」 光復鄉432戶仍陷泥中

教師節三天連假逾六萬名「鏟子超人」湧入光復鄉，昨收假後首日，仍有上萬人前往協助清淤。記者跟著志工去鏟土，眾人在大太陽下步...

