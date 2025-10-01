嘉義縣重創受災戶感同身受 物資人力馳援花蓮光復鄉洪災區

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流造成嚴重洪災，帶來慘重死傷與家園破壞，災後全台志工響應協助，不少人穿雨鞋、手持鏟子投入災區清理，被稱為「鏟子超人」。遠在台灣西部的嘉義縣，因曾在丹娜絲風災與水患受創，也獲得外地援助，更能體會「同島一命」珍貴，這次也不落人後，全力支援花蓮。

嘉義縣長翁章梁第一時間指派消防局特搜隊趕赴花蓮協助救災；而在去年丹娜斯颱風受創嚴重的水上鄉與鹿草鄉，也立即展現行動力。水上鄉長林緗亭指示清潔隊出動資源援回收車，轉換角色成為運送物資、接駁人員與派送便當的救災車輛；鹿草鄉長嚴珮瑜則動員載運民間捐贈物資，將愛心送往災區。

林緗亭分享，清潔隊員到花蓮後，竟意外遇上同樣來自水上鄉、深入災區的「鏟子超人」，在最需要力量的地方，水上的人與物資恰好齊聚，讓人深受感動。嚴珮瑜也表示，雖然無法親臨花蓮第一線，但援助物資與心意都與災民同在。

此外，民進黨嘉義縣黨部主委徐明勳也帶領志工隊，與立委蔡易餘服務團隊，日前換上雨鞋、拿起鏟子深入災區，協助清理泥濘與重建家園，與當地災民並肩奮戰。志工們強調，愛心不分地域與黨派，大家都是「同島一命」，願盡一份心力，陪伴花蓮鄉親渡過難關。嘉義縣從災難中走過，更懂得雪中送炭的重要。如今全縣上下動員，以行動展現支持，盼望花蓮能早日走出洪水陰霾，重建溫暖的家園。

