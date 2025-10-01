影／嘉邑行善團進駐花蓮光復鄉災區7天 超大型挖土機清淤見效

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流引發洪災，洪水傾瀉造成嚴重災情。嘉義市嘉邑行善團集結近百名志工與數十部重型機械車輛，歷經7小時長途跋涉抵達災區，至今持續投入救災與清理工作1周。由於當地廢棄物與汙泥數量龐大，每日清運車次高達3千輛次，導致交通阻塞，行善團緊急調度2部被稱為「無敵鐵金剛」超大型700型挖土機支援，投入後立刻發揮功效，加快清淤進度，有效紓緩清運車流壓力，讓光復鄉街道逐步恢復通暢。

行善團甫抵災區時，率先扮演「開路先鋒」，協助嘉義縣市救援隊進行搜救行動，甚至在過程中發現1具罹難者遺體。其後轉入第二階段，協助災民清除堆積如1層樓高的汙泥與受淹泡壞的家具。日前中秋送暖活動結束後，行善團幹部又馬不停蹄趕赴光復鄉，與當地救援團隊研商因應策略。由於當地廢棄物與汙泥數量龐大，每日清運車次高達3千輛次，導致交通阻塞，行善團緊急調度2部全國罕見的超大型「700型挖土機」支援。

行善團理事長鄭秀玉與執行長蔡坤章昨天再親赴災區，頻頻受到災民感謝。花蓮縣長徐榛蔚也特別與行善團會面，表達高度感激。她說，「因善結緣，感謝行善團災難第一時間到場協助，出動重機械雪中送炭，幫助災民清理家園。」行善團表示，他們配合縣府調度，縣府騰出堆積汙泥等廢棄物空間，大型挖土機更日夜不間斷運作，盼能在最短時間協助光復鄉完成清理，讓災區早日重現往日風貌。 嘉邑行善團進駐花蓮光復鄉災區7天，「無敵鐵金剛」超大型挖土機清淤見效。圖／嘉邑行善團提供 嘉邑行善團進駐花蓮光復鄉災區7天，「無敵鐵金剛」超大型挖土機清淤見效。花蓮縣長徐榛蔚（右三）也特別與行善團會面，表達高度感激。圖／嘉邑行善團提供 嘉邑行善團進駐花蓮光復鄉災區7天，「無敵鐵金剛」超大型挖土機清淤見效。圖／嘉邑行善團提供

