凱基金控馳援花蓮 啟動2千萬救助專款

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
凱基志工深入災區，協助花蓮受災居民清除泥濘，恢復家園原貌。圖／凱基金控提供
凱基志工深入災區，協助花蓮受災居民清除泥濘，恢復家園原貌。圖／凱基金控提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，凱基金控與旗下子公司連日來齊心動員，透過各種方式與管道馳援，凱基社會福利慈善基金會更於昨天宣布啟動救助資源，投入兩千萬元協助花蓮災後重建與民生援助。

有鑑於極端氣候導致天然災害日益頻繁，對社會造成衝擊，凱基社會福利慈善基金會將設立總額兩千萬元「天然災害急難救助專案」，確保災害發生時能即時提供援助，發揮長期穩定的支持力量。

凱基金控董事長王銘陽表示，災難無法預料，但人心可以相互支撐，金融業除提供資金與專業服務，更能在關鍵時刻化作一雙雙可靠的手，將溫暖與希望送進災區。總經理楊文鈞則說，花蓮災情牽動全台民眾的心，也讓社會看到互助的力量，凱基金控持續集結集團資源，期待能讓安定與希望重新回到家園。

此外，凱基金與旗下子公司第一時間也與長期支持的「基督教芥菜種會」、「人安基金會」合作，一同深入災區，協助災民清理家園，不但教師節連假有不少同仁帶著水桶、拿起鏟子，自發擔任「鏟子超人」，本周起凱基銀行、凱基人壽更組織百人志工隊伍，兵分多路揮汗鏟泥、搬運家具，讓滿布泥水的屋子逐漸恢復原貌，也讓災民感受到最直接的陪伴。

凱基金同時號召集團同仁，響應衛福部所轄賑災基金會的「○九二三花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款」活動，讓災民能多一分安定、多一點希望，把「人溺己溺」精神落實在行動。

凱基金控馳援花蓮 啟動2千萬救助專款

