施政報告提3重建 卓揆：花蓮洪災將究責

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院長卓榮泰昨赴立法院施政報告時允諾全力協助災區復原，同時也將展開必要的檢討究責；他也提出「產業布局、災區復原、社會信任」三項重建，盼透過協商合作，化解政治上的不信任，並邀立法院長韓國瑜合作，建立全社會信任。

證實鄭麗君赴美進行談判

卓榮泰也證實，副院長鄭麗君率領的談判團隊，正在美國進行最後階段關鍵性談判，更在答詢立委時暗示「明天就會看到鄭麗君」。

卓榮泰說，他很欣慰，七月丹娜絲颱風後，經朝野協商快速通過風災特別條例及特別預算，感謝韓國瑜召開多次協商，不只能用在雲嘉南，這次更比照用在花蓮災後重建，接下來，還有明年度中央政府總預算、對財劃法的新構想及優先法案，行政立法可以合作克服難關。

協調地方重新思考財劃法

他並說明，財劃法的重新思考，包括垂直要劃分、水平要均衡，去做合理思考；行政院願廣徵各界意見，跟地方協調溝通，提出可長可久的財劃法。

卓並提出三項重建計畫，包括：美國對各國啟動對等關稅政策後，對世界經貿秩序以及供應鏈布局產生了大幅影響，需要產業布局的重建；丹娜絲颱風、七二八豪雨及樺加沙颱風，造成嚴重災情，需要災區復原的重建；惡意猜忌攻擊、錯假訊息誤解，讓社會產生傷痕，需要一起努力啟動社會信任的重建。

卓榮泰表示，當立法院討論立法院職權行使法、財劃法及中央政府總預算，「都是基於一種對行政院不信任的感覺」，他會努力用更多協商合作化解不信任；他也邀韓國瑜院長攜手合作，共同建立新的全社會信任，用良善力量來修補社會的裂痕。

最低工資再一年將達三萬

他說，要以「新動能、新產業」兩個金字塔推動，以五大信賴產業為頭，並透過國際賽事、大型展覽等活動，引入更多國際旅客；此外，日前最低工資拍板調高至兩萬九五○○元、時薪一九六元，連續第十年提高，卓也透露，再過一年，最低工資將達三萬元。

對於重建社會信任，卓揆昨也與立委有番詢答交鋒。國民黨立委羅智強質詢花蓮救災，批賴清德總統勘災除跟國軍擊掌「Give me five」，還問孩童「臉上怎麼黑黑的」，如此不得體行徑，是白目還冷血？卓榮泰回應，擦去臉上的汙泥是出於關心，「賴總統做得比我們都多」，不要這樣批評，現在要重建社會信任。

對於羅智強提及民進黨立委群組要求執政團隊提出對花蓮縣府「具殺傷力證據」，對比花蓮鄉親被埋在泥流，如此效仿側翼行徑，大吃人血饅頭，簡直沒人性。卓回應，相信群組內絕大部分都是在討論如何協助、如何救災，此時此刻不分黨派應該都要救災，大家共同努力，「從我們切身做起」。

