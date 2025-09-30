守護花蓮光復災區毛小孩 獸醫師進駐輪班義診

快訊

中央社／ 台北30日電

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖致災，不少貓犬也受困受傷。經濟部表示，獸醫師們已進駐災區，輪班提供義診服務，也提供短期安置、飼料與用品。

經濟部晚間透過臉書發文表示，除了花蓮獸醫師公會外，也有從各地支援的熱心獸醫師接力守護毛孩們。現場除了動物救援、清洗與基本醫療外，也提供短期安置、飼料與用品。

經濟部說，目前已經有不少毛小孩找到臨時的家，甚至順利被送養，「謝謝前來支援的獸醫師超人們」。

獸醫師義診地點在花蓮光復糖廠販賣部，服務時間至10月7日，其中，花蓮獸醫師公會義診時間為上午10時至下午3時；熱心獸醫師義診時間為下午3時到晚上7時。

