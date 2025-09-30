指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官
馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院設立中央災害應變中心前進協調所，總協調官由經濟部次長賴建信擔任，遭指層級過低，行政院指出，立法院總質詢期間將視情況輪值前進指揮所人力；行政院稍早宣布，政務委員季連成輪任總協調官，行政院顧問李孟諺輪任副總協調官。
中央災害應變中心前進協調所今日召開「馬太鞍溪堰塞湖花蓮前進協調所交接會議」，季連成、李孟諺、賴建信、國防部陸軍花東防衛指揮部賴政豐少將副指揮官、花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村等人均出席。
季連成會中感謝前任總協調官賴建信及相關部會同仁一周來的努力，期許透過中央地方攜手合作，讓花蓮鄉親早日恢復正常生活。他說，前進協調所未來秉持「檢討今天、策劃明天」做好災後復原整合工作，並調整相關功能分組，也請各功能分組明確區隔既有成果與目前工作進度，確實掌握整體工作期程管考。
季連成請「災情監控組」內政部消防署協助，與交通部中央氣象署保持密切聯繫，掌握後續鋒面與南部熱帶擾動情資，提供前進協調所支援決策參考；另請「復原重建組」內政部國土管理署將雨水下水道、家戶前後側溝與化糞池納入清理，確保家戶排水恢復。
季連成指示，請行政後勤組每日晚間確認次日便當與食物需求、配送責任與便當產能，對外宣導三條可運送物資行動路線領取資訊，包括：太巴塱教會（光復鄉南富村中正路二段90 號）、阿陶莫文健站 （光復鄉東富村東富路5號）、大華活動中心（光復鄉大華村光復路24號）沿街分送，並滾動校正供餐數據。
季連成也請交通部及原民會於光復車站志工分派站持續辦理志工交通與住宿登記與安排，優化人流與動線；另請衛福部持續派員進駐收容所與主要駐點，並掌握公部門及民間收容所清單，同時務必確保無健保卡就醫及處方箋機制運作執行；另請水電維生組優先改善供水壓力偏低之問題，並逐點加速停水地點整修，同時請國防部配合支援人力與機具協助作業，盼讓民眾生活儘速恢復正常。
