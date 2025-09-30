花蓮堰塞湖洪災 澎湖志工團跨海支援救災重建

快訊

中央社／ 澎湖縣30日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，澎湖縣長陳光復以個人名義捐款新台幣10萬元，並有30多名澎湖志工組隊跨海奔赴花蓮，投入災後清理與重建工作，展現離島關懷。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水傾瀉湧入光復鄉，造成嚴重災情。面對突如其來的天災，澎湖展現實際行動，伸出援手傳遞溫暖。

陳光復在災害發生後即捐款10萬元，表達對災區鄉親的關懷。他表示，身處離島，更能體會災後孤立無援的處境，「我們不能缺席，也不會缺席」，盼透過民間善舉凝聚更多社會力量，共同投入賑災。

澎湖30多名志工自發組隊，租用4台挖土機並攜帶清理器具，化身「鏟子超人」，不畏路途遙遠，搭乘澎湖輪跨海抵高雄，再轉赴花蓮光復鄉，協助清理與復原，期盼幫助災民早日重建家園、恢復生活。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

相關新聞

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款達5億元 達標速度最快...基金會揭原因

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至29日募...

花蓮光復鄉洪災還在清理家園 明天連續第9天停班停課

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖潰壩災，造成7村上千住家泡在水裡，滿是汙泥，即使連日來每天上萬「鏟子超人」湧入幫大忙，仍有...

花蓮洪災第8天搜救無進展！佛祖街失聯者房屋全拆仍無人影

花蓮堰塞湖洪災第8天，目前仍有6人失聯，花蓮縣消防局表示，今天在佛祖街336巷搜救上，已經把該處的失聯者房屋都拆完，但都...

事發到現在只休息1天！淚揭重災前線的送行者內心呢喃

洪災重創花蓮光復，洪水沖擊道路房屋，淤泥覆蓋街區河床，災害已釀18死6失聯，搜救行動至今仍持續，據了解過程中殯葬人員也投...

醫籲救災「鏟子超人」避免過勞 需要情緒支持別怕對外求助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重水患，陸續有民眾化身「鏟子超人」，自發前往支援清理家園。台灣社會心理復健協會理事長、衛福部...

衝光復想救災不熟路卻沒人引導 拖吊業者喊政府要統一管制窗口

花蓮光復災區重建持續，大量鏟子超人湧入家戶協助清淤，也有拖吊業者無償幫忙，卻發現人車動線混亂，政府都沒有好好管制，外地業...

