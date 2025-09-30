花蓮堰塞湖洪災 澎湖志工團跨海支援救災重建
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，澎湖縣長陳光復以個人名義捐款新台幣10萬元，並有30多名澎湖志工組隊跨海奔赴花蓮，投入災後清理與重建工作，展現離島關懷。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水傾瀉湧入光復鄉，造成嚴重災情。面對突如其來的天災，澎湖展現實際行動，伸出援手傳遞溫暖。
陳光復在災害發生後即捐款10萬元，表達對災區鄉親的關懷。他表示，身處離島，更能體會災後孤立無援的處境，「我們不能缺席，也不會缺席」，盼透過民間善舉凝聚更多社會力量，共同投入賑災。
澎湖30多名志工自發組隊，租用4台挖土機並攜帶清理器具，化身「鏟子超人」，不畏路途遙遠，搭乘澎湖輪跨海抵高雄，再轉赴花蓮光復鄉，協助清理與復原，期盼幫助災民早日重建家園、恢復生活。
