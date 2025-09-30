連假後首日還有上萬志工 光復市區泥土仍堆積如山

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，今天進入第8天，市區積水已消退，連假結束後仍有上萬名「鏟子超人」協助災民清理家園。因還有6人失聯，目前均仍持續搜尋中。

日前總統指示國軍可以進入民宅清淤，接著教師節3天連假湧入超過6萬名志工協助清理家園，雖然部分民宅已清除屋內泥漿，但低窪住宅和街道、農田仍有積土數公尺厚，甚至有民宅1樓還在土裡。

今天是連假結束後首日，台鐵統計光復站上午出站人數約1萬多人，「鏟子超人」人數減少，國軍統計光復地區仍有400戶民宅待完成清理。

記者走訪光復市區，街道兩旁清除的淤土和家具有如連綿的小山丘，有的泥土已經開始傳出臭味，汽車、機車堆疊，民眾無暇搬運。

嘉邑行善團第一時間進駐災區，支援近50輛救災機具。今天更動員2台全台最大七百型怪手支援投入清淤。竹北吊車大王胡漢龑除了機具投入，今天再送進物資、高壓清洗機，他說「支援到光復乾淨為止」。

馬太鞍溪橋下遭洪水沖毀的堤防，因溪水已成功引流，今天有超過30輛的怪手、吊車積極放置太空包，堆成臨時堤防；另有一批工程人員則在沖斷的馬太鞍溪橋加緊趕搭便橋。

台9線馬太鞍溪橋遭洪水沖斷，原橋梁全長452公尺。公路局東區養護工程分局表示，在橋墩兩側各做南下、北上便道，以直徑2公尺深鋼管搭建，目前北上已完成120公尺、南下完成200公尺，目標10月15日通車，若沒有其他狀況或許能提前。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成18死，花蓮縣府今天舉行頭七法會，有罹難者家屬抱怨「沒接到通知」。花蓮縣府回應，相驗、除戶到火化過程，委託葬儀商業同業公會協助，逐一向家屬說明，對於家屬抱怨會虛心接受指教。

因仍有6人失聯，搜救人員分2方向進行，其中佛祖街民宅3名失聯者，拆除建物後仍未尋獲，將擴大往下游開挖搜尋。另外3人為外出失聯，出動50人力於下游處地毯式搜尋，今天並無尋獲進度。

