鏟子超人湧入花蓮光復鄉 三星、電信三雄與餐飲業者送暖

樺加沙颱風豪雨造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水肆虐花蓮縣光復鄉，除了「鏟子超人」湧入協助居民清理家園，電信、手機品牌、餐飲業者也紛紛捐款，並祭出各項行動送暖。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區淹水，大水退去留下厚重淤泥，來自全台各地的「鏟子超人」自發性搭車到光復協助清理家園，連假3天累積超過6萬人搭車前往。

除了鏟子超人湧入協助居民清理家園，業者也紛紛祭出各項行動送暖。電信三雄提供免費充電與臨時電話服務站，並陸續宣布服務中斷期間月租費減收、災區民眾免費補換卡、手機半價、暫緩帳單催收等。

遠傳前進災區投入遠距診療資源，募集緊急通訊手機，遠傳並與三星、vivo、OPPO等共同捐出新台幣150萬元給當地公益團體，遠傳員工更主動前往災區現場，化身「鏟子超人」，協助災區清理工作。

為協助災民恢復通訊與生活所需，中華電信除發起Hami Point愛心捐活動，也鼓勵中華電信會員捐點做愛心送暖花蓮災區。

台灣三星宣布，透過「社團法人中華民國淨零AI智慧家電協會」與電信系統商業者捐贈市值共計150萬元家電及手機產品，幫助災民逐步恢復日常生活所需基本機能，即日起至10月31日止，提供花蓮受災地區民眾大型家電免費到府檢測服務，針對維修以及更換零件費用提供7折優惠。

除此之外，餐飲業也攜手送暖，饗賓集團先前發動旗下品牌花蓮店的內外場員工合力每日準備200份便當車挺進災區，與原住民青年接力運送，力拚在最短時間內，將溫暖傳遞到災民手中。

御嵿餐飲集團旗下宴會品牌「晶宴會館」日前前往花蓮災區，派出主廚團隊加入當地義煮行動，在馬太鞍教會與光復國小提供現場餐食料理支援。

Q Burger表示，以公司名義捐出100萬元，創辦人鄭瑞賓董事長也以個人名義捐出100萬元，合計200萬元，用於光復鄉災後救援與重建，並動員全體員工與全台加盟主共同參與「樂捐行動」。

台灣連鎖家具龍頭詩肯也宣布捐出100萬元給花蓮縣政府，希望為災後重建家園盡一份心力。

