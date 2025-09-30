花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款達5億元 達標速度最快...基金會揭原因

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤洪患，財團法人賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，統計至29日募得款項達4億9377萬4663元，總筆數20萬9250筆。基金會推估已於今天下午募得5億元，完成初步目標，此為賑災基金會歷年經驗中最快達標募款；目前將持續募款至10月24日，此次允許金額為10億元，盼助災民重建。

賑災基金會今表示，募款金額來源比數多的是「LINE Pay」達14萬2829筆，金額最多的是自動化設備、臨櫃匯款為2億2812萬5932元。本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」係以衛部救字第1141363035號核發之勸募許可執行，專案勸募期間為114年9月25日至10月24日止，為期一個月，預募金額為5億元，最終目標可達10億元。

賑災基金會表示，依目前捐款狀況計算，截至今天下午為止，總捐款金額數應達到目標5億元，為基金會2022年針對烏克蘭戰事啟動募款以來，4次募款中達標速度最快的。由於企業捐款需經過董事會等流程，過往實務上，多在開始募款第2周後，才會陸續有大筆金額入帳；但這次小額捐款筆數非常驚人，也已有2筆破500萬元款項進入，分別是以企業與個人名義，顯示民眾「有錢出錢、有力出力」的心意。

對於後續募款規劃，賑災基金會表示，目前有兩個方向，一是募款直到達成專案勸募核可上限10億元，另一個是持續募款到原定募款期限10月24日為止；因災情資訊仍在累積，須待行政院進一步盤點需求、提出復原重建草案，預計最快本週內會公告下一步做法。

募款資訊：

本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」係以衛部救字第1141363035號核發之勸募許可執行，專案勸募期間為114年9月25日至10月24日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下：

一、匯款：

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：

SWIFT CODE：LBOTTWTP102

NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief

ACCOUNT NO：102-005-201-966

BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH

ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C)

三、四大超商：

自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。

四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。

四、LINE Pay(114年9月25日下午1時起)：

自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

本次募款專案設定目標為新台幣5億元，所募得款項專款專用。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。

另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話(02)77028028，於9月26日上午9時開通，接聽時間為每日上午9時至晚間9時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。

